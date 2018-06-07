Украина намерена разрешить прямые поставки оружия в страну

Украина планирует снять ограничение на импорт оружия в страну. По некоторым данным, закупать технику и вооружение смогут даже частные украинские структуры.

Как передает ТАСС, подготовку соответствующего решения анонсировал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов.

"СНБО готовит решение о либерализации внешнеэкономической деятельности, и мы планируем принимать это решение в ближайшее время. Оно предусматривает разрешение на прямой экспорт всех производителей военной техники и оружия", - подчеркнул он.

По словам Турчинова, данная инициатива направлена на укрепление обороноспособности государства. "Мы позволим импорт оружия и военной техники для частных структур, которые являются дилерами, поставщиками этого военного оружия, и мы снимаем все ограничения относительно прямых контрактов для наших силовых структур, что касается закупки оружия за рубежом", - добавил секретарь СНБО.