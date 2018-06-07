UMA2RMAN и "Матч ТВ" записали неофициальный гимн ЧМ-2018

Песня "Все на футбол. Все на Матч" стала неофициальным гимном чемпионата мира по футболу 2018 на "Матч ТВ". По заказу телеканала композицию в компании друзей записала группа UMA2RMAN.

"Все на футбол. Все на Матч" полностью отражает атмосферу праздничного настроения, с которым мы все ждем Чемпионата мира. Песня получилась искренней, позитивной, без фальши и ложного пафоса. На трек моментально было снято веселое полуимпровизированное видео с участием звезд российского рока, эстрады и кино: Евгениея Маргулиса, Алексея Кортнева, Валерия Сюткина, Лигалайз, Дмитрия Дюжева, Найка Борзова и Гоши Куценко. Все они выступили в амплуа рядовых болельщиков, компанию которым составили комментаторы "Матч ТВ" Георгий Черданцев, Нобель Арустамян, Дмитрий Шнякин и постоянный эксперт телеканала, экс-нападающий сборной России Александр Мостовой. Песня будет звучать в эфире канала на протяжении всего чемпионата мира, а также на популярных радиостанциях.

Почти все видео, за исключением 2-3-х эпизодов - чистая импровизация. Изначально съемки проходили в студии в сопровождении многочисленных болельщиков из "разных стран", которые воссоздали атмосферу предстоящего праздника большого футбола. Одному из участников съемок пришла идея перебраться в обычный двор и устроить футбольный матч. На ворота встал Евгений Маргулис, а пробить заслуженного артиста пытался Алексей Кортнев, Валерий Сюткин и другие. И все это под комментарии Георгия Черданцева.

- Так вышло, что мои друзья-негодяи пинали мяч, а меня, в виду старости и бесполезности, поставили вратарем, - улыбаясь, рассказывает Евгений Маргулис. - У нас подобралась лихая компания. Они пытались пробить меня. Били мягко, я все ловил. Но Валера Сюткин, так как ему надо было покрасоваться, ударил не туда, куда я думал, и я сломал палец. Когда мне было 13 лет, у нас была команда районная. Мы там играли с Ирой Родниной. И когда однажды Ира, промахнувшись, вместо мяча шарахнула мне между ног, я понял, что с футболом надо завязывать. Я не играл в футбол лет 50, пока не снялся в этом видео для канала "Матч ТВ". Но и тут тоже пострадал!

Сломанный палец не расстроил Маргулиса. Так как пострадал именно мизинец, который музыкант использует редко, концерт в Уфе на следующий день прошел без проблем.

- Я прокомментировал более тысячи матчей и думал, что видел все. Но комментировать, как Кортнев бьёт по воротам Маргулиса, или Сюткин исполняет финт Зидана - это, конечно, навсегда останется особым пунктом в моей карьере. Мы классно провели время. Это был настоящий рок-н-ролл!" - признался комментатор "Матч ТВ" Георгий Черданцев.

"Матч ТВ" собрал друзей, чтобы отбросить суету концертных и съемочных будней, встретиться дружной, лихой компанией и встряхнуться. А заодно вспомнить себя ребенком, играющим в дворовой футбольной "коробке". Песня "Все на футбол" прекрасно отражает атмосферу, царящую на съемочной площадке.

- С 14 июня по 15 июля в России пройдёт чемпионат мира по футболу! Благодаря телеканалу "Матч ТВ" у нас появилась уникальная возможность записать неофициальный гимн чемпионата мира для всех зрителей. Поэтому мы решили сделать песню в поддержку этого большого спортивного праздника и самого футбола, конечно! Предлагаем "болеть" всем вместе! Так, как это сделали мы вместе со всеми звёздами в клипе! Вместе с комментаторами канала "Матч ТВ" нам удалось через видео передать то настроение, которое было заложено в самой песне. Все на футбол!" - рассказали участники группы UMA2RMAN.

- Отличная идея, которая по ходу превратилась в какое-то феерическое, доброе безумие! - отметил Александр Мостовой. - Футболисты команды мечты! Мне кажется, эта команда вполне могла бы выйти из группы на чемпионате мира! Но перед нами не стояла задача показать высокий футбольный класс, а со всеми другими задачами мы справились на отлично. Надеюсь, что в клипе будет присутствовать та же атмосфера веселья и праздника, которая царила на съемочной площадке во время нашей игры".