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07.06.2018 16:26
Рубрика: Общество

В 2018 году приглашение на диспансеризацию получат 26 млн человек

Текст: Ирина Невинная
В 2018 году на диспансеризацию приглашают граждан, родившихся в 1928, 1931, 1934, 1937, 1940, 1943, 1946, 1949, 1952, 1955, 1958, 1961, 1964, 1967, 1970, 1973, 1976, 1979, 1982, 1985, 1988, 1991, 1994, 1997 годах. Страховые компании, работающие в системе ОМС, планируют напомнить о необходимости пройти проверку здоровья в общей сложности 26 миллионам жителей России, об этом шла речь на круглом столе "Осуществление деятельности страховых представителей СМО", состоявшемся в рамках форума "Здоровье нации - основа процветания России" в Москве.

В прошлом году, по данным ФФОМС, информационные сообщения о диспансеризации были разосланы 25,8 млн граждан.

В фонде напомнили, что в соответствии с законом каждый житель нашей страны имеет право пройти бесплатную диспансеризацию (обследование состояния здоровья и консультации с врачами) раз в три года в зависимости от года рождения.

Фото: Николай Нестеренко
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По словам главы ФФОМС Натальи Стадченко, в стране сейчас работает 9 тысяч страховых представителей, и главная их задача - информировать людей об их правах в системе обязательного медицинского страхования, в том числе, и праве на бесплатную диспансеризацию, чтобы застрахованные знали о своих правах на получение медицинской помощи в системе ОМС и о том, что у них есть право получить диспансеризацию бесплатно. Возможность диагностировать заболевания на ранних стадиях не только позволяет повысить эффективность лечения и повысить качество жизни пациентов и скорость восстановления здоровья, но и сократить затраты государства на сложное лечение, отметила Стадченко.

По мнению вице-президента Всероссийского союза страховщиков Дмитрия Кузнецова, участие страховых представителей в отстаивании интересов и прав граждан очень важно для выстраивания пациентоориентированной модели здравоохранения, которую продвигает минздрав России. Кроме того, важная цель - содействовать повышению мотивации к сохранению здоровья самими гражданами, и в этом им тоже будут помогать страховые представители, отметил эксперт. "Среди основных задач этих специалистов - мотивирование населения к выполнению рекомендаций врача по результатам диспансеризации, проверка своевременности диспансерного наблюдения, контроль приверженности к лечению, выполнение плановых госпитализаций и диагностики, - отметил Кузнецов. - Кроме того, страховые представители третьего уровня обязаны помогать гражданам в конфликтных ситуациях и при возникновении спорных случаев во время лечения. В том числе, при необходимости, оказывать застрахованным правовую помощь".

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