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В App Store откроют бесплатный доступ ко всем приложениям

07.06.2018,  
15:26
Текст: Виктория Чернышева
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Организация разработчиков The Developers Union обратилась к Apple с просьбой разрешить бесплатное тестирование всех приложений в App Store с июля 2018 по июль 2019 года.

В Apple, судя по всему, эту идею поддержали. В руководстве к App Store появился раздел, где указывается, что все платные приложения имеют пробные версии. При их скачивании пользователь получает информацию, в течение какого срока действует это предложение.

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В настоящий момент на сайте The Developers Union выложены ссылки на 637 приложений, которые можно установить бесплатно. Их авторами, в большинстве своем, являются независимые разработчики.

"Мы считаем, что люди, которые создают отличное программное обеспечение, должны быть способны зарабатывать на жизнь. Поэтому мы создали The Developers Union. Мы просим Apple к десятой годовщине App Store в июле этого года разрешить бесплатное тестирование для всех приложений. После этого мы выскажем наши другие предложения", - заявили разрабочики.

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