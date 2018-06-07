В App Store откроют бесплатный доступ ко всем приложениям

Организация разработчиков The Developers Union обратилась к Apple с просьбой разрешить бесплатное тестирование всех приложений в App Store с июля 2018 по июль 2019 года.

В Apple, судя по всему, эту идею поддержали. В руководстве к App Store появился раздел, где указывается, что все платные приложения имеют пробные версии. При их скачивании пользователь получает информацию, в течение какого срока действует это предложение.

В настоящий момент на сайте The Developers Union выложены ссылки на 637 приложений, которые можно установить бесплатно. Их авторами, в большинстве своем, являются независимые разработчики.

"Мы считаем, что люди, которые создают отличное программное обеспечение, должны быть способны зарабатывать на жизнь. Поэтому мы создали The Developers Union. Мы просим Apple к десятой годовщине App Store в июле этого года разрешить бесплатное тестирование для всех приложений. После этого мы выскажем наши другие предложения", - заявили разрабочики.