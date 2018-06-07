В Буэнос-Айресе найдена мертвой сестра королевы Нидерландов

В Аргентине погибла младшая сестра королевы Нидерландов. По предварительным данным, 33-летняя Инесс Соррегьета покончила с собой.

Как передает издание The Mirror, женщину обнаружили мертвой в ее собственной квартире. Она работала в министерстве социального развития Аргентины.

В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.

Родственники погибшей уже прибыли на место происшествия. Ожидается, что королева Нидерландов Максима также в ближайшее время отправится в Аргентину.

Она уже отменила ряд официальных мероприятий, в которых должна была принимать участие. В частности, Максима не будет сопровождать своего мужа короля Виллем-Александера во время поездок в Литву, Латвию и Эстонию на следующей неделе.