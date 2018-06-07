Новости

МВД РБ и РФ совместно обеспечивают общественный порядок на ЧМ-2018 15:33
Ипотечную ставку для многодетных семей снизят после обращения к Путину 15:26
Путин прокомментировал программу реновации в Москве 15:25
Калининградский губернатор разберется с жалобами на очереди к онкологу 15:18
В Онежское озеро упал парашютист 15:16
Фанаты "Амкара" попросили президента сменить руководство клуба 15:14
Путин пообещал повысить доходы пенсионеров 15:10
РФ и Беларусь определили приоритеты в военно-техническом сотрудничестве 15:10
UMA2RMAN и "Матч ТВ" записали неофициальный гимн ЧМ-2018 15:07
Путин пошутил про Трампа и рассказал, что смеется и над собой 14:57
Больницу в Струнино восстановят после звонка Путину 14:54
Столичный прокат электросамокатов поднял цены и ввел новые тарифы 14:47
Путин потребовал восстановить закрытую больницу в Струнино 14:45
Бывший главный тренер ХК "Спартак" Ржига возглавил сборную Чехии 14:43
В Буэнос-Айресе найдена мертвой сестра королевы Нидерландов 14:40
Лукашенко потребовал навести железный порядок в охране природы 14:40
Надежда Савченко подала иск на Верховную раду 14:40
В Самарской области в ДТП пострадали семь человек 14:40
К 1 июля проводить удаленную идентификацию будут 200 отделений банков 14:37
Эксперт: У седана Lada Vesta Cross нет соперников в России 14:37
В Подмосковье откроют первую станцию быстрой зарядки электромобилей 14:31
Число кандидатов на должность мэра выросло до пяти человек 14:29
Заасфальтировано более половины трассы Керчь-Симферополь 14:25
Опрос: Более трети немцев выступили за возврат России в G7 14:25
Путин: Нынешнее руководство Украины не может решить проблему Донбасса 14:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
Картой "Мир" можно будет оплатить проезд по гибкому тарифу и реализовать льготы
Картой "Мир" можно будет оплатить проезд по гибкому тарифу и реализовать льготы
13 июня в "РГ" пресс-конференция Валерия Гергиева и Мартина Энгстрёма
13 июня в "РГ" пресс-конференция Валерия Гергиева и Мартина Энгстрёма
07.06.2018 14:40
Рубрика: В мире

В Буэнос-Айресе найдена мертвой сестра королевы Нидерландов

Текст: Александр Ленин

В Аргентине погибла младшая сестра королевы Нидерландов. По предварительным данным, 33-летняя Инесс Соррегьета покончила с собой.

Как передает издание The Mirror, женщину обнаружили мертвой в ее собственной квартире. Она работала в министерстве социального развития Аргентины.

Фото: Joe Raedle/Getty Images
Аргентина извинилась за рекомендации по знакомству с девушками в России
В Аргентине отчим изнасиловал и убил пасынка

В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.

Родственники погибшей уже прибыли на место происшествия. Ожидается, что королева Нидерландов Максима также в ближайшее время отправится в Аргентину.

Она уже отменила ряд официальных мероприятий, в которых должна была принимать участие. В частности, Максима не будет сопровождать своего мужа короля Виллем-Александера во время поездок в Литву, Латвию и Эстонию на следующей неделе.

Главное сегодня

Видеотрансляция: "Прямая линия" с Владимиром Путиным
Путин пообещал повысить доходы пенсионеров
Глава ФИФА: Россия на 100 процентов готова к проведению ЧМ-2018
Президент: РФ должна участвовать в расследовании "дела Скрипалей"
ЦБ назвал образ жизни молодежи угрозой для пенсионной системы