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07.06.2018 20:46
Рубрика: В мире

Как отвадить беженцев

Дания предложила проект радикальной миграционной реформы для всей Европы
Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Федеральный выпуск №7587 (124)
Европейская система предоставления убежища в корне не приспособлена к вызовам времени. Такое заявление сделал в программной речи премьер Дании Ларс Лёкке Расмуссен, предложивший неожиданный вариант реформы миграционной реформы, которая, по его убеждению, могла бы стать моделью для всей Европы. Смысл правительственной инициативы состоит в том, чтобы отдать мигрантов на своего рода "аутсорсинг", переселив их в специальные центры в "наиболее непривлекательных странах".

В Копенгагене считают, что мигранты не имеют права выбирать страну, где хотели бы осесть. Тем более, все равно не работает правило Дублинской системы, которое изначально предписывало мигрантам подавать прошение только в той стране ЕС, чью границу они пересекли. Те беженцы, кому датские власти отказали в получении этого статуса, отныне не смогут оставаться на территории королевства в ожидании депортации, которая, как показывает практика, может затянуться на неопределенный срок, а то и вовсе обойти их стороной при удачном стечении обстоятельств.

Мигрантов переселят в специальные центры в "наиболее непривлекательных странах" за пределами ЕС

По мнению Расмуссена, возглавляющего консервативно-либеральную партию Венстре, пришла пора открыть специализированные центры по приему мигрантов, которые будут располагаться в Европе, однако за пределами территории Европейского союза. Что это могут быть за страны, датский премьер не уточнил, однако дал понять: для контрабандистов, занимающихся переправкой мигрантов, они должны казаться "как можно менее привлекательными в качестве конечной цели". Предполагается, что за размещение у себя нелегалов эти государства получат компенсацию из Брюсселя. Расмуссен уже дал понять, что обсудил свои планы с некоторыми партнерами в Евросоюзе, и нашел у них поддержку. Как предполагает датская газета Berlingske, речь идет, скорее всего, об Австрии, чей премьер Себастьян Курц высказывается за ужесточение миграционной политики ЕС. Ранее глава датского правительства давал понять, что считает нужным вести диалог и с Германией. Напомним, в сентябре прошлого года в Париже прошел саммит лидеров Германии, Франции, Италии, Испании, Ливии, Чада и Нигера, на котором обсуждались перспективы открытия аналогичных центров в Африке.

В Вене Путин объяснил, как снизить поток мигрантов в Европу

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