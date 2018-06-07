В Голландии откажутся от продажи сигарет из-за низкого спроса

Низкий спрос на табачную продукцию вынудил одну из голландских торговых сетей отказаться от продажи сигарет.

Как передает портал NLTimes, сигареты полностью исчезнут с прилавков супермаркетов торговой сети Lidl к 2022 году.

Аналитики указанной компании пришли к выводу, что показатели продаж табачной продукции с каждым годом снижаются. Реализация сигарет в Голландии перестает быть рентабельной.

Представители Lidl рассказали журналистам, что среди жителей Нидерландов наблюдается устойчивая тенденция к отказу от курения. Это отражается и на выручке магазинов. "Мы не хотим противостоять этому процессу. Вот почему поэтапный отказ от продажи сигарет является для нас логичным шагом", - пояснили они.

Ожидается, что примеру Lidl могут последовать и другие торговые сети страны. В частности, речь идет о магазинах, которые пропагандируют здоровый образ жизни и на этой базе выстраивают свою концепцию.