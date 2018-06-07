В Южной Корее мужчина пытался протаранить ворота посольства США

Неизвестный мужчина врезался в ворота американского диппредставительства в Сеуле.

Как сообщает телекомпания ABC News, находившийся за рулем машины 48-летний житель РК был в трезвом состоянии. Он пояснил, что хочет просить у США убежища. "Помогите мне!" - выкрикнул он несколько раз после того, как покинул водительское кресло.

В разбитом авто на пассажирском сидении находилась женщина, имя которой не называется. Она получила повреждения, в связи с чем была доставлена в госпиталь.

Местные полицейские задержали нарушителя. Они тщательно осмотрели машину на предмет возможного наличия взрывных устройств. В настоящее время правоохранители работают со злоумышленником и выясняют обстоятельства произошедшего.

В госдепартаменте подтвердили информацию о случившемся, однако отказались давать какие-либо дополнительные комментарии по поводу инцидента.