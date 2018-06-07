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07.06.2018 20:15
Рубрика: Экономика

Особый случай

ЦБ РФ готов увеличить страховое возмещение вкладчикам в некоторых ситуациях
Текст: Игорь Зубков (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск №7587 (124)
Глава Банка России Эльвира Набиуллина предложила расширить возможности системы обязательного страхования вкладов. Это стало возможным в связи с выводом основных проблемных банков с рынка, а значит, страховых случаев теперь будет меньше, рассчитывает она.
Эльвира Набиуллина рассчитывает, что Госдума ускорит принятие законопроекта о распространении обязательного страхования на средства малого бизнеса. Фото: Петр Ковалев/ТАСС Эльвира Набиуллина рассчитывает, что Госдума ускорит принятие законопроекта о распространении обязательного страхования на средства малого бизнеса. Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Эльвира Набиуллина рассчитывает, что Госдума ускорит принятие законопроекта о распространении обязательного страхования на средства малого бизнеса. Фото: Петр Ковалев/ТАСС

"Мы считаем целесообразным увеличить сумму страхового возмещения в тех ситуациях, когда вкладчик объективно не мог управлять риском, - сказала Набиуллина на Международном финансовом конгрессе. - Более того, в социально чувствительных ситуациях, когда получено наследство, продается или покупается квартира, получены страховые выплаты и социальные пособия - и суммы на счете скапливаются свыше 1,4 миллиона рублей". Она отметила, что это предложение согласовано с Агентством по страхованию вкладов.

Фото: depositphotos.com
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Глава агентства Юрий Исаев сказал журналистам, что порог возмещений в "особых" ситуациях может быть увеличен до 10 миллионов рублей, если средства на счету находились не более трех месяцев. Также АСВ предлагает увеличить лимит выплат вдвое (до 2,8 миллиона рублей) в случаях (впрочем, уникально редких), когда вкладчик держал деньги сразу в двух банках, которые затем объединились, и уже с объединенным банком в течение тех же трех месяцев произошел страховой случай.

Последний раз страховка по вкладам увеличивалась (вдвое) в конце 2014 года для всех категорий вкладчиков, за три последних года объем выплат превысил 1,3 триллиона рублей.

Повышенная страховка будет действовать три месяца после объединения банков, если депозиты были в обоих

Также Набиуллина рассчитывает, что Госдума ускорит принятие законопроекта о распространении обязательного страхования на средства малого бизнеса, который с осени прошлого года ожидает второго чтения.

Фото: РИА Новости
ЦБ продолжит работать с проблемными страховыми компаниями

Банк России поддержал предложение АСВ о повышении до 10 миллионов рублей порога вкладов, в пределах которого агентство не будет оспаривать их снятие или дробление перед отзывом лицензии у банка - агентство активно добивалось аннулирования таких сделок, совершенных клиентами Татфондбанка, Интехбанка и Военно-промышленного банка, подозревая в них схемные операции.

На МФК были представлены два ключевых проекта для миллионов клиентов банков, близящихся к практическому воплощению: Банк России и "Ростелеком" (оператор биометрической платформы) на примере Почта Банка впервые продемонстрировали, как будет выглядеть клиентский путь к удаленной идентификации, а участники проекта "маркетплейс" во главе с его идеологом первым зампредом Банка России Сергеем Швецовым продемонстрировали готовый прототип финансового "магазина на диване" (заработает с начала следующего года), где будет использоваться удаленная идентификация. В нем можно не только выбрать вклад из предложений многих банков (это и сейчас возможно на сайтах финансовых агрегаторов), но и открыть его, закрыть, перевести в другой банк, ни разу не посетив офис ни одного из них, и получить юридически значимую выписку из реестра транзакций.

Банк России создаст рэнкинг страховых компаний по качеству работы

К 1 июля, когда заработает закон об удаленной идентификации, пройти процедуру (сдать биометрические образцы, чтобы затем через интернет открыть вклад) можно будет в 200 отделениях 7-8 банков, рассказала директор департамента финансовых технологий Банка России Алиса Мельникова. К концу года к системе подключатся все банки. Чтобы воспользоваться удаленной идентификацией, нужно сначала посетить один из банков для снимка лица и записи голоса (прочесть надпись на экране), затем предстоит регистрация в выбранном мобильном банке, откуда система перенаправит клиента на портал госуслуг для идентификации. Из него клиент снова попадает в мобильный банк и, наконец, оформляет вклад.

Эти два проекта наряду с готовящейся к запуску системой быстрых платежей должны усилить конкуренцию банков за клиента и сделать финансовые услуги доступнее.

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