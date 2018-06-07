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07.06.2018 20:24
Рубрика: Экономика

В Минфине предложили способ сдержать цены на бензин

Текст: Евгений Гайва

В случае роста цен на бензин Минфин предлагает поднять экспортную пошлину на топливо до 90 процентов от уровня пошлины на нефть, сообщил журналистам директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина России Алексей Сазанов.

Законопроект о предельных значениях экспортных пошлин на нефтепродукты Минфин внесет в правительство 8 июня. Предложение коснется бензина, дизельного топлива и керосина, уточнил Сазанов.

Фото: Михаил Климентьев/ТАСС
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"Правительство получит возможность в случае необходимости устанавливать пошлины в рамках этих предельных значений своим постановлением. Мы предлагаем поднять эти предельные значения до 90 процентов как по бензину, так и по дизельному топливу, керосину", - цитирует представителя Минфина РИА Новости.

Если нефтяные компании не будут поддерживать цены в опте на уровне, необходимом для заморозки розничных цен, этот механизм будет применяться для стабилизации ситуации, отметил Сазанов.

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