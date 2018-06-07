В Минфине предложили способ сдержать цены на бензин

В случае роста цен на бензин Минфин предлагает поднять экспортную пошлину на топливо до 90 процентов от уровня пошлины на нефть, сообщил журналистам директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина России Алексей Сазанов.

Законопроект о предельных значениях экспортных пошлин на нефтепродукты Минфин внесет в правительство 8 июня. Предложение коснется бензина, дизельного топлива и керосина, уточнил Сазанов.

"Правительство получит возможность в случае необходимости устанавливать пошлины в рамках этих предельных значений своим постановлением. Мы предлагаем поднять эти предельные значения до 90 процентов как по бензину, так и по дизельному топливу, керосину", - цитирует представителя Минфина РИА Новости.

Если нефтяные компании не будут поддерживать цены в опте на уровне, необходимом для заморозки розничных цен, этот механизм будет применяться для стабилизации ситуации, отметил Сазанов.