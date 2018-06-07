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07.06.2018 20:33
Рубрика: Экономика

Тепло и ясно

В минстрое объяснили, как напрямую платить за услуги ЖКХ
Текст: Нина Егоршева
Российская газета - Федеральный выпуск №7587 (124)
В июне большинство жильцов многоквартирных домов получили квитанции об оплате коммунальных услуг на новых бланках.
Плюсы перехода на прямые договоры по электроэнергии рассмотрели почти 32 миллиона жителей. Фото: PHOTOXPRESS Плюсы перехода на прямые договоры по электроэнергии рассмотрели почти 32 миллиона жителей. Фото: PHOTOXPRESS
Плюсы перехода на прямые договоры по электроэнергии рассмотрели почти 32 миллиона жителей. Фото: PHOTOXPRESS

Их утвердили в конце мая 2018 года, значительно расширив перечень информации, которую должна содержать платежка. Но эксперты, внимательно изучившие единый платежный документ, считают, что он не подходит для прямых расчетов с ресурсоснабжающими организациями.

Закон о прямых договорах на оказание коммунальных услуг вступил в силу с апреля этого года. По нему жильцы могут платить за электроэнергию, отопление, горячее и холодное водоснабжение напрямую.

Фото: depositphotos.com
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В этом случае денежные потоки минуют управляющую компанию, как промежуточное звено. Во многих регионах процесс перехода на прямые договора уже запущен, кое-где цифра даже успела приблизиться к 70 процентам от общего числа многоэтажек.

Именно поэтому ведущий юрисконсульт направления городского хозяйства Института экономики города Дмитрий Гордеев обращает внимание, что новая платежка не дает четкого представления, как будут распределяться деньги жильцов. А это может привести к путанице при прямых расчетах. В частности, в едином платежном документе указан банковский счет. Но если платежку прогоняют через специальное считывающее устройство, вряд ли машина его распознает. "Для того чтобы деньги пошли куда надо, напротив каждого получателя должны быть штрихкоды конкретных организаций. Тогда деньги точно не зависнут на счете посредника, в качестве которого во многих регионах выступает единый информационно-расчетный центр", - поясняет Гордеев.

Чтобы деньги ушли куда надо, напротив каждого получателя должны быть штрихкоды конкретных организаций

Причем, по его словам, это правило должно касаться и платы за капремонт. В Жилищном кодексе прописано, что в этом случае деньги должны вноситься сразу на спецсчет конкретного дома или перечисляться региональному оператору, который аккумулирует средства на своем счете. В противном случае возможны манипуляции с деньгами.

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В минстрое ответили, что форма платежки примерная. Обязателен только набор информации, который в ней обозначен. "Платежную квитанцию, согласно законодательству, выставляет исполнитель услуг. То есть при переходе на прямые договоры, например, на воду, платежка водоснабжающей организации будет содержать строки о водоснабжении и водоотведении", - подчеркнули в ведомстве.

Проще говоря, быть в платежке штрихкоду или нет, решают сами УК и ресурсники. Причем в случае с прямыми расчетами это не обязательно будет одна квитанция, их может быть несколько - по одной на каждый ресурс.

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