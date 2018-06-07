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07.06.2018 20:40
Рубрика: В мире

Альянсу не хватает командиров

Министры обороны НАТО изобрели новую формулу
Текст: Игорь Дунаевский
Российская газета - Федеральный выпуск №7587 (124)
Укрепление боеготовности подразделений НАТО в Европе и увеличение численности командного состава стали основными темами двухдневной встречи министров обороны стран-членов, которая стартовала в четверг в Брюсселе. Военные согласовали повестку, которую предстоит утвердить на предстоящем 7-8 июля саммите глав государств и правительств Североатлантического альянса. Саммиты НАТО проводятся раз в два года и задают вектор развития этого блока.

Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции накануне министерской встречи рассказал, что для повышения готовности боевых подразделений стратеги изобрели формулу "4 по 30". Ее планировалось согласовать на встрече и после официального утверждения на высшем уровне внедрить на практике с 2020 года. По пояснениям Столтенберга, на практике эти цифры означают, что альянс на ротационной основе будет поддерживать в постоянной боевой готовности 30 батальонов, 30 боевых судов и 30 авиаэскадрилий, готовых к развертыванию в течение 30 дней. Эти подразделения призваны служить вторым эшелоном, который в случае боевой операции в указанные сроки заменил бы передовые силы быстрого реагирования НАТО, в том числе группы повышенной готовности, созданные в 2014 году для военного сдерживания России. Если верить генеральному секретарю, речь идет о повышении готовности существующих подразделений, а не формировании новых.

Фото: mil.ee
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Помимо боевых возможностей альянс намерен вновь наращивать командную структуру, которая после "холодной войны" сократилась с 23 до 7 тысяч человек. В американском Норфолке (штат Вирджиния) планируется сформировать морское командование по Атлантике, а в немецком Ульме - логистическое командование. Их общая численность составит около 1,2 тысячи служащих.

Что касается просочившегося в прессу документа о предложении министерства обороны Польши выделить до 2 миллиардов долларов за развертывание бронетанковой дивизии США на своей территории, то генсек назвал обсуждение этой темы "преждевременным". Министерская встреча и предстоящий саммит пройдут в контексте растущих политических трений и разворачивающейся торговой войны между администрацией Трампа и государствами Старого Света. Столтенберг и военные пытаются изобразить оптимизм, заявляя, что эти склоки не ослабят прочности НАТО. Но западные эксперты и СМИ наперебой обсуждают, как нынешние разногласия углубляют трещины в казавшемся незыблемым трансатлантическом альянсе. На этом фоне министрам предстоит продолжить непростой разговор об увеличении военных расходов каждого из государств альянса до 2 процентов ВВП, чего особенно настойчиво требует от союзников Вашингтон. Сейчас эту планку, прописанную в уставе НАТО, выполняют только четыре из 28 государств.

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