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07.06.2018 22:52
Рубрика: Общество

Опять семьдесят пять

Жильцы дома-интерната считают, что часть денег с них взимают незаконно
Текст: Анна Бондаренко (Владивосток)
Российская газета - Неделя №7586 (123)
В редакцию "РГ" написал постоялец Седанкинского дома-интерната для престарелых и инвалидов, он просил разобраться, почему те, кто поселился здесь в последние два с половиной года, платят больше, чем те, кто поселился раньше.
Прокуратура проверит соблюдение прав постояльцев Седанкинского дома-интерната. Фото: Анна Бондаренко Прокуратура проверит соблюдение прав постояльцев Седанкинского дома-интерната. Фото: Анна Бондаренко
Прокуратура проверит соблюдение прав постояльцев Седанкинского дома-интерната. Фото: Анна Бондаренко

"...Прочитал статью в вашей газете о незаконных поборах в интернатах. В нашем Седанкинском интернате также берут 75 процентов с ЕДВ (инвалидность) и соцпакета с тех, кто поступил в интернат после 2015 года. Администрация ссылается на закон... Помогите нам, если сможете", - говорилось в письме.

Речь идет о пресловутых 75 процентах, которые до 2015 года высчитывались только с пенсии, а сейчас - со среднедушевого дохода граждан. Автор письма, назовем его Евгений Витальевич, в Седанкинском доме-интернате живет около двух лет. Как инвалиду ll группы ему положена ежемесячная денежная выплата, та самая ЕДВ.

"Это не доход, это компенсация от государства за те услуги, от которых льготник отказался, и, значит, с этой суммы деньги высчитываться не должны. А то ведь получается, что инвалиды, которым часто нужны дополнительные лекарства, не могут их купить, потому что отдают деньги обратно государству", - считает Евгений Витальевич, добавляя, что недоволен не только он, но люди боятся выступать открыто. - Нам ведь еще здесь жить".

Фото: Николай Хижняк/РИА Новости
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Эта тема с подачи льготников, живущих в разных регионах страны, не раз всплывала на полосах "РГ". Причем в кабинетах прокуратуры и залах судебных заседаний выяснилось: позиция учреждений и органов соцзащиты везде одинаковая: ЕДВ - это часть дохода, а вот надзорных органов разнится. К примеру, в Новосибирской области прокуратура пришла к выводу, что ЕДВ - это, по сути, монетизированный соцпакет, который не может попадать в оплату социальных услуг. На Кубани, напротив, надзорный орган не увидел нарушений в действиях руководства домов-интернатов ("РГ - Неделя", N 7497 (34).

Директор КГАУ СО социального обслуживания "Седанкинский дом-интернат для престарелых и инвалидов" Наталья Новикова, к которой я обратилась, получив письмо, как и ее коллеги из других краев и областей России, уверена: оплата берется строго по закону - и обещает объяснить своим подопечным, на основании каких документов и по каким принципам они платят. При этом обратившимся в газету абсолютно нечего бояться - никаких репрессий и наказаний от администрации не будет.

Деньги, поясняет Наталья Новикова, взимались и взимаются на основании двух федеральных законов: 195-го и 442-го , определяющих порядок социального обслуживания граждан. Первый действовал до 31 декабря 2014 года, второй вступил в силу 1 января 2015 года, изменив подход к системе оплаты проживания в домах-интернатах. Если по-старому проживающие там граждане платили 75 процентов от пенсии, независимо от того, есть ли у них другие источники дохода, то новый обязал платить 75 процентов от среднедушевого дохода.

Именно это обстоятельство особенно возмущает постояльцев Седанкинского дома-интерната. "Получается, что те, кто попал в дом-интернат недавно, платит больше! При этом со "старичками" мы живем в равных условиях. А как же принципы социальной справедливости? Более того, оказывается, что даже органы прокураты не могут прийти к единому мнению, как трактовать закон. Может, нужно внести туда ясность?" - спрашивал меня Евгений Витальевич.

Ну что тут ответить...

Между тем

Ситуацией уже заинтересовалась прокуратура Приморского края. Как рассказала старший помощник руководителя ведомства Елена Телегина, сейчас органы прокуратуры проводят проверку на предмет соблюдения прав постояльцев-инвалидов дома-интерната. По ее итогам при наличии оснований надзорным ведомством будет принят комплекс мер реагирования. "РГ" будет следить за ситуацией.

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