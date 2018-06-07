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Рубрика: Экономика

Вернуться к базару

В России в ближайшие три года могут появиться две тысячи новых рынков
Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск №7587 (124)
В российские города могут вернуться розничные рынки. Минпромторг России намерен возродить этот формат торговли, если правительство и Госдума поддержит разработанный ведомством новый законопроект.
Фото: Владимир Аносов/РГ
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По оценке главы ведомства Дениса Мантурова, если закон примут, то уже в ближайшие три года удастся открыть 2 тысячи новых розничных рынков. С начала 2000-х годов законодательство о рынках с каждым годом ужесточалось. Универсальные, то есть смешанные рынки, где торгуют и продовольственными, и непродовольственными товарами, запретили организовывать вне капитальных строений. А так как у многих собственников денег на строительство таких зданий не оказалось, они стали закрывать свои базары.

"С 2010 по 2017 годы доля розничных рынков и ярмарок в обороте торговли в целом по России снизилась почти вдвое, с 12,4 до 6,6. При этом количество рынков за последние 10 лет сократилось почти в 5 раз - с 5892 до 1158 единиц", - пояснил "РГ" замминистра промышленности и торговли России Виктор Евтухов.

Как сегодня признают в минпромторге, с административными мерами явно переборщили. Поэтому сейчас предлагается убрать ряд избыточных ограничений. Например, требование о предельном сроке действия разрешения на право организации рынка (сейчас пять лет). Предлагается выдавать такие разрешения бессрочно или на срок аренды земли. Не должно быть и такого требования, как запрет продажи товаров на рынке с машин. Также предлагается установить, что в городах-миллионниках в составе рынка должно быть капитальное здание, но торговать сезонной продукцией можно и вне помещений. "Хочется предостеречь местные власти от желания провести поголовную "хипстеризацию" рынков и ярмарок, сделать их лишь модным местом для определенной категории людей, превратив в "потемкинские деревни", - подчеркивает Виктор Евтухов. - Такие рынки тоже имеют право на существование, но насаждать превращение в них обычных, привычных рынков вредно для экономики и комфортной потребительской среды. Это ведет к завышению цен, вымыванию массовых привычных продуктов и товаров с рынка. Суть же розничного рынка, как и ярмарки, заключается в том, что это площадка, на которой множество продавцов, конкурируя друг с другом, реализуют массовые товары - прежде всего самые обычные овощи, фрукты, ягоды, продукты питания непромышленного изготовления. Многообразие предложения этих товаров дает возможность покупателю любого достатка приобрести нужный ему товар".

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Декан Высшей школы маркетинга и развития бизнеса Татьяна Комиссарова уверена, что рынки нужны в регионах, но не в тех форматах, которые еще памятны нам по 90-м годам прошлого века: "Если опять начнется массовый завоз китайского и турецкого ширпотреба и продажа его втридорога, это никому не нужно. Сейчас достаточно торговых центров и аутлетов, которые предлагают скидки круглый год. Одежду и обувь там можно купить совсем недорого. На рынках будет востребована только продовольственная часть".

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