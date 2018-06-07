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07.06.2018 11:28
Рубрика: Власть

В Совфеде оценили слова адвоката Трампа о "вставшем на колени" Ким Чен Ыне

Текст: Галина Мисливская

Заявление адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани о том, что Ким Чен Ын якобы на коленях просил США не отменять саммит, оскорбительно, президенту следует дезавуировать эти слова, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Остается надеяться, что эмоции в ближайшие дни не зашкалят, а для этого было бы хорошо, чтобы Трамп публично дезавуировал заявления своего адвоката. Если же этого не произойдёт, значит - речь идёт не о тактике, а о стратегии", - сказал сенатор "Интерфаксу".

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По мнению Косачева, сейчас "идет взаимная психологическая артподготовка к встрече" и американцы пытаются доказать себе и другим, что именно они принудили КНДР к саммиту и только от них зависят его результаты.

"Это крайне опасная тактика, которая может спровоцировать ответные оскорбления (а высказывания Руди я иначе квалифицировать не могу) и реально отравить атмосферу предстоящей встречи", - полагает сенатор.

Ранее, напоминает агентство, газета Wall Street Journal со ссылкой на Руди Джулиани сообщила, что лидер КНДР Ким Чен Ын настолько заинтересован в проведении встречи с президентом США Дональдом Трампом, что якобы " упал на колени, и стал умолять" не отменять саммит, намеченный на 12 июня.

"Это именно та позиция, которую он, как мы считаем, он должен занимать", - заявил Джулиани.

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