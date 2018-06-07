Новости

Обратившейся к Путину ивановской семье снизили ипотечную ставку 18:25
В Голландии откажутся от продажи сигарет из-за низкого спроса 18:23
В топ-100 рейтинга Forbes вошли четыре российские компании 18:23
Межбанковский реестр счетов хакеров появится к концу года 18:22
Вышел первый трейлер "Девушки, которая застряла в паутине" 18:15
В Волгограде поставили огромный экран для трансляции матчей ЧМ 18:01
Новгородской скульптуре девушки-туристки вернули украденную туфельку 17:59
Ушел из жизни один из создателей "Руслана" Виктор Толмачев 17:59
Макрон постарается убедить Трампа нормализовать торговые отношения 17:50
ЦБ РФ и Нацбанк Казахстана будут обмениваться данными о хакерах 17:49
Два человека госпитализированы после взрыва на полигоне в Ленобласти 17:48
Россия и Беларусь увеличили торговый оборот 17:45
Lada Vesta Cross: Стоит ли переплачивать за "внедорожный" седан 17:40
Путин ответил на вопрос Прилепина о наступлении ВСУ на Донбассе 17:39
ФНС: За сдаваемое во время ЧМ-2018 жилье нужно заплатить налог 17:36
Полковника МВД Дагестана обвинили в даче 2 миллионов долларов взятки 17:31
Путин хотел бы больше общаться со своими внуками 17:24
Новейшую огнеметную систему "Тосочка" покажут на форуме "Армия-2018" 17:24
В Ленобласти на военном полигоне произошел взрыв 17:20
Путин назвал контрпродуктивной инсценировку убийства Бабченко 17:08
Марина Королева ответила на вопрос, почему мясо коровы - это говядина 16:52
Володин назвал эффективным новый формат "Прямой линии" 16:50
Госдума продлила сессию для синхронизации с кабмином 16:46
Путин ответил на вопрос о своем преемнике 16:44
Бесхозный предмет привел к закрытию семи станций петербургского метро 16:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
Картой "Мир" можно будет оплатить проезд по гибкому тарифу и реализовать льготы
Картой "Мир" можно будет оплатить проезд по гибкому тарифу и реализовать льготы
13 июня в "РГ" пресс-конференция Валерия Гергиева и Мартина Энгстрёма
13 июня в "РГ" пресс-конференция Валерия Гергиева и Мартина Энгстрёма
07.06.2018 18:23
Рубрика: Экономика

В топ-100 рейтинга Forbes вошли четыре российские компании

Текст: Евгений Гайва

В рейтинг Global 2000 американского журнала  Forbes вошли самые крупные, влиятельные и дорогие компании из 60 стран мира. Их совокупная выручка составляет 31,1 триллиона долларов в год, а стоимость активов  - 189 триллионов долларов. В первой сотне есть четыре российские компании.

Путин оценил проблемы Абрамовича и других крупных бизнесменов

Прежде всего, это "Газпром", который остается в рейтинге уже третий год подряд. Рыночная стоимость компании составила 57,8 миллиардов долларов, активы оцениваются в 316,8 миллиарда долларов. "Газпром" лидирует среди всех российских компаний. Правда за последний год компания опустилась в рейтинге с 40  на 43 место и оказалась между Royal Bank of Canada (42  место) и Pfizer (44 место).

Также среди крупнейших российских компаний Сбербанк - на 47 месте между японской Nippon Telegraph & Tel и швейцарской Nestle, "Роснефть" - на 73 месте и "Лукойл" - на 98 месте.

Всего в этом году в рейтинг Global 2000 вошли 25 компаний из России. В прошлом году  их было 27. При этом больше всего в списке представителей США - 560 компаний и Китая - 260 компаний. Исключительно американские или китайские компании также вошли в первую десятку рейтинга.

Главное сегодня

Путин пообещал повысить доходы пенсионеров
Страховка по вкладам может быть увеличена до 10 млн рублей
Путин: Наши военные будут в Сирии, пока это выгодно России
Глава ФИФА: Россия на 100 процентов готова к проведению ЧМ-2018
ЦБ назвал образ жизни молодежи угрозой для пенсионной системы