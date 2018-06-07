В топ-100 рейтинга Forbes вошли четыре российские компании

В рейтинг Global 2000 американского журнала Forbes вошли самые крупные, влиятельные и дорогие компании из 60 стран мира. Их совокупная выручка составляет 31,1 триллиона долларов в год, а стоимость активов - 189 триллионов долларов. В первой сотне есть четыре российские компании.

Прежде всего, это "Газпром", который остается в рейтинге уже третий год подряд. Рыночная стоимость компании составила 57,8 миллиардов долларов, активы оцениваются в 316,8 миллиарда долларов. "Газпром" лидирует среди всех российских компаний. Правда за последний год компания опустилась в рейтинге с 40 на 43 место и оказалась между Royal Bank of Canada (42 место) и Pfizer (44 место).

Также среди крупнейших российских компаний Сбербанк - на 47 месте между японской Nippon Telegraph & Tel и швейцарской Nestle, "Роснефть" - на 73 месте и "Лукойл" - на 98 месте.

Всего в этом году в рейтинг Global 2000 вошли 25 компаний из России. В прошлом году их было 27. При этом больше всего в списке представителей США - 560 компаний и Китая - 260 компаний. Исключительно американские или китайские компании также вошли в первую десятку рейтинга.