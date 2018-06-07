Чем хороши франшизы: к ним невозможно написать спойлер. Все знают, что герои останутся живы - иначе из кого лепить продолжение? А выживет ли мир - какая разница! На экранах "Мир юрского периода-2", пятый по счету.

Впервые "Парк юрского периода" запустил Стивен Спилберг четверть века назад: звероящеры с ревом заполнили экраны, публика ходила трепетать и ужасаться. Идея оказалась плодотворной, сюжет - культовым. Динозавры переходили по эстафете от режиссера к режиссеру, CGI-технологии совершенствовались, ящеры наращивали клыки и хвосты, "Парк" перерос в "Мир юрского периода", занявшего 5-ю строчку в списке самых доходных картин всех времен. Теперь с нами "Мир юрского периода-2", где в режиссерском кресле Колина Треворроу сменил каталонец Хуан Антонио Байона, создатель "Невозможного".

Он продолжил наслаждаться "близкими контактами" с чудищами: багровые языки тяжко ворочаются в склизких пастях, испуская липкие слюни на лицо невозмутимого Криса Пратта, и кажется, с трехмерного экрана несет доисторическим смрадом. Технологические прорывы по-прежнему определяют ход фабулы: появилась возможность - надо ее пустить в дело. Так, в частности, появился пролог с подводными съемками - он интригует, но развития не получит, о нем придется забыть. Но сгодился и опыт "Невозможного" - фильма о природной катастрофе, только цунами сменилось взрывом проснувшегося вулкана. Картина снова в формате IMAX 3D, так что со зрелищностью все в порядке, CGI набирают силу, вулкан извергает лаву, ящеры топочут, детишки старше дозволенных двенадцати лет будут верещать.

Драма распадается на две части. В первой вулкан кидается огненными шарами и грозит уничтожить с таким трудом возвращенных к жизни звероящеров. Людям приходят две бредовые идеи: хорошие парни хотят спасти несчастных, плохие - продать как новейшее биологическое оружие. Спасать летят, конечно, знакомые нам Оуэн и Клэр (Крис Пратт и Брайс Даллас Ховард) и примкнувший к ним храбрый трусишка - очкарик, представляющий интеллектуальную часть планеты. Им придется встретиться с бандой наемников, которых легко распознать по мерзким рожам. Обе команды - плохая и хорошая - схлестнутся на узком пятачке между клацающей пастью карнотавра и подступающей к ногам лавой, и люди, понятно, окажутся страшнее природных сил - во всяком случае, подлее.

Чем хорош звук долби - он успешно глушит здравый смысл. И, наверное, только отпетые скептики удивятся тому, что чудищ, которые только что могли играючи раздавить пяткой грузовик, каким-то образом удалось скрутить, спеленать и вертолетами доставить в трюм грузового парома в клетках - этот загадочный процесс остается за кадром. Паром без потерь перевезет нас во вторую часть фильма, в сказочное поместье первого владельца Парка юрского периода одряхлевшего Локвуда, где обитают его десятилетняя внучка Мэйзи, экономка Айрис (в этой роли Джеральдин Чаплин) и перевертыш Миллс с его двойной игрой, также написанной на лисьей физиономии.

Здесь звероящерам придется выживать уже в условиях цивилизации, а кто в конечном итоге одержит верх - это повиснет большим вопросительным знаком в финале. Скорее всего, в обещанной на 2021 год третьей части "Мира…" выпущенные на волю мегачудища будут обживать мегаполисы, сомкнувшись с японским братом Годзиллой.

Франшиза сделана с точным расчетом целевой аудитории: ее публика непрерывно меняется, и пока снимают очередную серию, в залы приходят все новые подросшие младенцы. Они не видели предыдущих частей, не заметят повторов, и общение с зубастыми для них еще не стало рутиной. А обилие роялей в кустах, которые всегда оказываются кстати и вовремя, для блокбастеров давно стало законом жанра, и все заранее уверены, что героя в последний миг спасет если не любимая женщина с лазерной пушкой, то зубастая, но трогательно нежная подруга Блю - велоцираптор, взращенный героем с младых когтей. Так что волнений в фильме предусмотрено не больше, чем на американских горках в парке культуры. Сценарий иногда кажется бредом, из юмора обнаружен только один кадр, где ящер перед нападением раздумчиво постукивает коготком, как Шерлок Холмс перед тугодумом Ватсоном. Но в целом красивых живчиков на красивых 3D-ландшафтах смотреть занятно.

Мир уже никогда не будет прежним - предупреждает нас финал картины, где юркий динозаврик по-хозяйски обозревает окрестности, пока еще заселенные людьми. Это читается как метафора: кино уже никогда не будет прежним. Технологии его изменили до неузнаваемости, вернув в состояние аттракциона, сомкнув с видеоигрой, где пятый монстр в шестой пещере реальнее и важнее соседей по дому. "Вы открыли ящик Пандоры!" - предупреждает один из персонажей фильма. Закрыть его обратно не получится: вскормленной на этом художественном меню публике уже и фильмы Эльдара Рязанова кажутся артхаусом, пресным и медленным. Территория малотиражного кино расширяется, выбор для зрителя скукоживается - динозавры уверенно переформатируют сознание мира.