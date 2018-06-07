Президент России Владимир Путин в День защиты детей вручил в Кремле ордена многодетным родителям. Поддержка семьи была и остается в числе безусловных государственных приоритетов, заверил российский лидер на церемонии.

Орденами "Родительская слава" начиная с 2008 года награждаются родители и усыновители, которые воспитывают семерых и более детей. Среди условий - забота об образовании, физическом, духовном и нравственном развитии детей.

В нынешнем году награды из рук президента получили семьи из восьми регионов. В награжденных семьях - от шести до 14 детей. Чтобы юные участники церемонии не скучали перед ее началом, для них прямо в зале Большого Кремлевского дворца установили столы с раскрасками. Можно было поиграть и в настольный хоккей, что, конечно, больше заинтересовало мальчишек. Кроме того, дети могли примерить историческую военную форму разных эпох.

Владимир Путин выразил уверенность, что в Кремле собрались "большие, дружные семьи, щедрые именно на такую, материнскую, на отцовскую любовь". "Семьи, где много детских улыбок и душевного тепла, где царят отзывчивость, взаимопомощь и доверие", - продолжил глава государства.

По словам Путина, родители выбрали для себя "счастливый, благодарный, но, конечно, очень непростой и очень ответственный путь". Такая стезя требует колоссальной самоотдачи, терпения и сил. "И, конечно, постоянной работы над собой, потому что, чтобы передать ребенку ценности добра, справедливости, трудолюбия, мало одних только слов, даже от самых близких людей - от родителей, - уверен Путин. - Нужно день за днем своим собственным, личным примером доказывать верность этим ценностям".

Президент напомнил о том, что продлена программа материнского капитала, а также расширяются возможности его использования. С начала этого года началось субсидирование ипотечной процентной ставки для семей, в которых появился второй и третий ребенок. "Рассчитываю, что и программа повышения доступности яслей, которую мы запускаем вслед за аналогичным проектом по детским садам, также принесет необходимые, нужные результаты людям", - добавил он.