Во французских школах запретят мобильные телефоны

Французские парламентарии намерены ограничить использование мобильных телефонов в школах с сентября текущего года. Инициатива, которую поддерживает лично президент страны Эмманюэль Макрон, затронет школьников в возрасте от 11 до 15 лет.

Как сообщает издание The Guardian, ученики не смогут брать в руки свои гаджеты даже на переменах и в обеденное время. Пользоваться девайсами на уроках во французских школах запретили еще в 2010 году.

Некоторые французские депутаты хотят пойти еще дальше и запретить телефоны для педагогов. По мнению законодателей, это позволит учителя показывать детям правильный пример. Однако министр образования Франции Жан-Мишель Бланке пояснил, что не стоит заходить так далеко.

Впрочем, у законодательной инициативы имеется не мало критиков, которые говорят о ее неэффективности. Так, нововведение не предусматривает наказания за нарушение правил. Как отмечают юристы, педагоги не имеют права изымать у подростков их телефоны. Добавим, что, по результатам опросов за 2016 год, девять из десяти школьников в возрасте от 12 до 17 лет во Франции пользуются мобильными телефонами.