Володин назвал эффективным новый формат "Прямой линии"

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал нововведение в ходе "Прямой линии": в этом году глава государства общался с чиновниками онлайн.

Володин сообщил журналистам, что считает эффективным формат, при котором в "Прямую линию" с президентом "встроены" министры и губернаторы.

- С одной стороны это позволяет должностным лицам правительства и региональной власти погрузиться в проблематику, которая волнует граждан, с другой стороны - повысит эффективность власти в будущем, - отметил Володин.

По его оценке, "каждый чиновник понимает, что если поднятые вопросы не будут решены, то они будут звучать вновь и вновь".

- И это обязывает их решать задачи, которые входят в их компетенцию, - резюмировал глава нижней палаты парламента.