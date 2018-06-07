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07.06.2018 16:50
Рубрика: Власть

Володин назвал эффективным новый формат "Прямой линии"

Текст: Татьяна Замахина

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал нововведение в ходе "Прямой линии": в этом году глава государства общался с чиновниками онлайн.

Володин сообщил журналистам, что считает эффективным формат, при котором в "Прямую линию" с президентом "встроены" министры и губернаторы.

Фото: Россия 24
"Прямая линия" с Владимиром Путиным. Онлайн-трансляция

- С одной стороны это позволяет должностным лицам правительства и региональной власти погрузиться в проблематику, которая волнует граждан, с другой стороны - повысит эффективность власти в будущем, - отметил Володин.

По его оценке, "каждый чиновник понимает, что если поднятые вопросы не будут решены, то они будут звучать вновь и вновь".

- И это обязывает их решать задачи, которые входят в их компетенцию, - резюмировал глава нижней палаты парламента.

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