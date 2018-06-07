Вступил в силу закон, расширяющий полномочия суда присяжных. Согласно новым поправкам в УПК, районные и гарнизонные суды теперь могут рассматривать дела с участием присяжных заседателей (ранее таким правом располагали только региональные и окружные суды). Появилась и возможность рассмотрения дел присяжными в отношении женщин, а также мужчин старше 65 лет (ранее они не имели права на суд присяжных, поскольку к ним не может быть применен самый суровый вид наказания - пожизненное лишение свободы). Расширено число статей УК, дела по которым могут рассматривать присяжные. А именно, возвращена подсудность суду присяжных уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ч. 2 ст. 105 (убийство с отягчающими обстоятельствами), ч. 5 ст. 228.1 (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере), ч. 4 ст. 229.1 (контрабанда наркотических средств организованной группой, либо в особо крупном размере, либо с применением насилия к лицу, осуществляющему таможенный или пограничный контроль), ст. 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), ст. 295 (посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование), ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ст. 357 УК РФ (геноцид), которые ранее были исключены из компетенции присяжных в случаях, если в качестве наиболее строгого вида наказания подсудимым не могло быть назначено пожизненное лишение свободы.

Эти уголовные дела будет рассматривать суд в составе судьи районного или гарнизонного военного суда и коллегии из шести присяжных заседателей (и двух запасных). Вне компетенции суда присяжных остаются лишь уголовные дела о преступлениях, совершенных лицами в возрасте до 18 лет.

Идея распространить суд присяжных до уровня районных судов принадлежит Владимиру Путину. Выступая в феврале 2016 года на Всероссийском совещании судей, президент подчеркнул, что "главная задача - предоставить как можно большему числу граждан избрать именно эту форму правосудия". Однако, отметил он, только за 2015 год год количество дел, рассмотренных судом присяжных, сократилось в полтора раза. Это, по мнению президента, "еще одно свидетельство неэффективности института в его сегодняшнем состоянии". Полномочия суда присяжных расширить, а численность заседателей сократить до 5-7 человек - такой путь реформирования этого института предложил президент. При этом "обязательно следует сохранить полную автономию и самостоятельность присяжных при принятии решения". Последнее замечание носит принципиальный характер. Присутствие судьи в совещательной комнате нередко становится решающим фактором при вынесении вердикта. О том, как судьи подчас манипулируют мнением присяжных, многие знают не понаслышке. Но даже при всем при том присяжные заседатели сегодня выносят 20 процентов оправдательных приговоров, тогда как профессиональные судьи лишь 0,2 процента.

Пока только 16 процентов Россиян готовы добровольно вершить чужие судьбы

Приведет ли расширение полномочий суда присяжных к тому, что теперь подсудимые будут стремиться предстать именно перед таким судом? Эксперты считают, что массовой тяги к этой форме правосудия ожидать не стоит. Да, суд присяжных склонен оправдывать подсудимого чаще, чем профессиональный судья. Но уж если присяжные выносят обвинительный приговор, то он обычно суровей судейского, вынесенного единолично. К тому же обычный суд проходит быстрее.

Станут ли новые полномочия присяжных привлекательны для потенциальных кандидатов на эту роль? По данным фонда "Общественное мнение", пока только 16 процентов россиян готовы добровольно вершить судьбы своих сограждан, а 78 процентов от такой чести отказываются, следуя христианскому завету "не судите да не судимы будете". Но в любом случае (а тем более если полномочия присяжных расширяются) нелишне приводить состав коллегии хотя бы в мало-мальское соответствие со спецификой дела. Даже при посредничестве экспертов, выступающих на суде, домохозяйка со средним образованием едва ли разберется в хитросплетениях, к примеру, такого деяния, как уклонение от уплаты налогов.

Что присяжные должны быть защищены от влияния и давления на них - это уж само собой. Хоть чуть-чуть бы приблизиться к европейским стандартам, когда заседателей, участвующих в процессах по громким делам, сопровождает охрана, а их имена и адреса известны лишь узкому кругу посвященных.

Круг дел, рассматриваемых судом присяжных, до последнего времени только сужался

Круг дел, рассматриваемых судом присяжных, до последнего времени только сужался. Сначала из этого круга вывели дела о терактах, насильственном захвате власти, массовых беспорядках, шпионаже. А затем и дела по таким тяжким преступлениям, как изнасилование, взяточничество, похищение людей, захват заложников, бандитизм, вооруженный мятеж, диверсия. Повод не доверять им рассмотрение подобных дел нередко давали сами присяжные. Попросту говоря, суд присяжных часто и безосновательно оправдывал обвиняемых и тем самым, считалось, компрометировал себя как институт. Но так было и в позапрошлом столетии. В Российской империи присяжные оправдывали около 40 процентов подсудимых. И поводы для недовольства суд присяжных в России давал всегда. Победоносцев вообще советовал Александру III бестрепетно покончить с этим "баловством". Но император принял другое решение - не упразднять, а развивать суд присяжных, постепенно расширяя его полномочия. То же самое - развитие суда присяжных с расширением его полномочий - происходит и в сегодняшней России.