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07.06.2018 12:01
Рубрика: Культура

На Балтике в ходе учений НАТО обнаружены затонувшие корабли

Текст: Николай Грищенко
Фото: mil.ee Фото: mil.ee
Фото: mil.ee

В акватории Балтийского моря в ходе военно-морских учений НАТО Open Spirit у берегов Эстонии были обнаружены затонувшие останки пяти кораблей. По одной из версий, суда погибли в печальном знаменитом "Таллинском переходе" в августе 1941 года.

Фото: Kfir2010 / wikimedia.org
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Как заявляют в пресс-службе Сил самообороны Эстонии, длина самого большого корабля составляет порядка 85 метров. На снимках сонаров в носовой части корабля замечены артиллерийские орудия. Предположительно их калибр составляет 120 и 70 миллиметров.

"Обнаруженные затонувшие суда представляют научный интерес. Мы заинтересованы в их дальнейшем изучении", - заявил представитель эстонских ВМФ, капитан-лейтенант Петр Иваск.

Координаты затонувших кораблей переданы Департаменту защиты памятников старины, Департаменту водных путей и Морскому музею Эстонии.

Справка "РГ"

"Таллиннский переход" - эвакуация основных сил Балтийского флота и войск 10-го стрелкового корпуса из Таллинна в Кронштадт в конце августа 1941 года.

Из Таллинна вышли 225 кораблей и судов, а также неустановленное число малотоннажных гражданских судов. До Кронштадта дошли 163 из них - 132 военных корабля, 29 вспомогательных судов, 2 транспорта.

Достоверно известно, что во время перехода от налетов немецкой авиации и на минных заграждениях погибли 62 корабля и судна.

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