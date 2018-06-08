Федеральная палата адвокатов предлагает внести коррективы в законопроект, вводящий совместные завещания супругов и наследственные договоры.

Недавно проект соответствующих поправок в Гражданский кодекс был принят Госдумой в первом чтении. Сейчас профильный комитет Госдумы собирает предложения ко второму чтению. Именно на этом этапе в проект вносятся правки, и сейчас решается, как будет выглядеть будущий закон в окончательной редакции (при условии, что он будет принят, конечно).

Как пояснил председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, эти новые для российской юрисдикции конструкции уже более ста лет существуют во многих странах мира.

"С их помощью можно заранее договориться о судьбе наследства и тем самым уменьшить вероятность конфликтов с участием лиц, которые могут призываться к наследованию", - сказал он.

В Федеральной палате адвокатов России в целом поддержали концепцию законопроекта. По словам представителей адвокатуры, предлагаемые изменения в значительной степени направлены на расширение прав наследодателя. Но у специалистов есть определенные замечания.

Некоторые вопросы урегулированы законопроектом не в полном объеме, что, как полагают в ФПА, может привести к разногласиям в толковании соответствующих норм при применении их на практике.

Например, эксперты задаются вопросом, допустим ли переход прав на общее имущество супругов после смерти одного из них сразу "к иным лицам", минуя пережившего супруга?

В целом что делать, если один супруг умрет раньше? Ведь не всегда любящие муж и жена умирают в один день. Чаще всего кому-то потом приходится жить и помнить еще долгие годы.

Насколько совместное завещание будет ограничивать оставшуюся половинку семьи? Если живой супруг впоследствии сможет отменить совместное завещание и все переписать, какой прок в совместной воле? Такими вопросами задаются многие специалисты.

По поводу наследства часто возникают жаркие споры, поэтому крайне важно точно прописать нормы закона

"Если под совместным завещанием супругов понимать документ, содержащий волю обоих супругов о праве взаимного наследования, то среди возможных вариантов совместного завещания особое место следовало бы уделить "взаимному завещанию", по которому супруги назначают друг друга наследниками, - говорится в отзыве Федеральной палаты адвокатов. - В случае смерти одного из супругов его имущество, включая его долю в праве на нажитое в браке имущество, переходит к пережившему супругу. В случае смерти последнего к наследованию призываются лица, определенные супругами в совместном завещании".

То есть, продолжают в ФПА, только после смерти пережившего супруга все их имущество переходит по наследству к лицам, указанным в совместном завещании.

В таком случае третьи лица будут считаться наследниками всего имущества, принадлежавшего супругу, умершему последним. При этом, как полагают в адвокатуре, в законе нужно специально указать, что во "взаимном завещании" супругов действительность распоряжения, сделанного одним супругом, зависит от действительности распоряжения, сделанного другим супругом.

"Из текста законопроекта также не следует, что совместное завещание должно быть оформлено обоими супругами одновременно в виде единого документа, удостоверенного нотариусом, - говорится в отзыве, - что предполагает, по всей видимости, возможность составления совместного завещания каждым из супругов в отдельности при условии согласованности и взаимообусловленности содержания волеизъявлений обоих супругов. При этом неизбежно возникает вопрос, при каких условиях оба эти завещательные волеизъявления могут составлять одну сделку - совместное завещание".

Другое предложение проекта - наследственный договор, как предполагается, сможет заменить договоры ренты и надежней защитить права и пожилых людей, и тех, кто ухаживает за ними.

Наследственный договор представляет собой соглашение по поводу будущего наследства между возможным наследодателем, с одной стороны, и возможными наследниками - с другой.

При этом наследственный договор будет иметь приоритет над завещанием. "Если наследодатель составил и то, и другое, то наследство будет распределяться согласно наследственному договору", - уточнил Павел Крашенинников.

В Федеральной палате адвокатов согласны с тем, что наследственный договор имеет серьезные преимущества перед договором ренты. В наследственный договор в качестве условий можно включать не только содержание и уход, но и иные обязательства будущего наследника.