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Анонсирован самый защищенный смартфон на Android

08.06.2018,  
14:08
Текст: Анна Баранова
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Компания TCL Communication анонсировала смартфон под названием Blackberry Key2, который должен стать "самым защищенным устройством на Android". Гаджет получит физическую клавиатуру, двойную камеру и продуманную систему конфиденциальности.

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Blackberry Key2 будет работать под управлением Android 8.1 Oreo. Гаджет оснащен 8-ядерным процессором Qualcomm SDM660, 64 ГБ или 128 Гб оперативной памяти с возможностью расширения и двойной камерой на базе 12-мегапиксельных сенсоров с автофокусом. Безопасность устройства обеспечит сканер отпечатка пальца нового поколения, а приложение DTEK покажет уровень безопасности и проконтролирует доступ к данным.

Безопасный смартфон Blackberry поступит в продажу в июне 2018 года, сообщает GSMarena. Девайс обойдется покупателям минимум в 649 долларов (около 40 тысяч рублей).

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