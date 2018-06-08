Автопром РБ становится успешным конкурентом на мировом рынке самосвалов

То, что верные друзья познаются в беде, предстоит на себе испытать в ходе тестов на выносливость и критические нагрузки очередной новинке белорусского автопрома в карьерах и на трассах российской глубинки. Управляющая компания "БелАЗ-Холдинг" сегодня презентовала самосвал БелАЗ-75320 грузоподъемностью 290 тонн, передает БЕЛТА.

Представитель коммерческого отдела предприятия Денис Яскевич пояснил, что "это первый образец, который должен пройти скоростные, тяговые, тормозные свойства. Сначала он будет поставлен в Россию для работы и дальнейшей обкатки. Это может занять полгода, а параллельно будут вестись переговоры о поставке на рынки дальнего зарубежья".

Как отметил заместитель главного конструктора Алексей Любецкий, новинка займет нишу между машинами грузоподъемностью 240 тонн и 360. В этом диапазоне самосвалы в РБ еще не выпускались. Теперь, с гордостью констатирует разработчик, "у нашего предприятия будет самая широкая линейка самосвалов в мире".

В новой машине, пояснил Любецкий, собран богатый опыт конструкторов, учтены максимальные требования к работе во всех регионах, где сегодня эксплуатируются БелАЗы. Внедрено много технических новинок. В раме, например, "применены литые элементы в местах большей нагрузки, что повысило надежность машины".

На палубу высотой около пяти метров ведет диагональная лестница, которая соответствует всем стандартам безопасности. На поверхности ее ступеней не поскользнешься, а поручни и ограждения эргономичные и травмобезопасные, заранее предупредили любопытных посетителей самосвала. Кстати, водительская кабина - двухместная, судя по всему, повышенной комфортности, оснащена объемным рулевым управлением. А на приборной панели бросается в глаза информационный жидкокристаллический дисплей. Большая площадь остекления кабины предоставляет прекрасный обзор дороги.

Сколько же может весить такой великан с двигателем мощностью около трех тысяч л.с., интересуется журналисты. И получают исчерпывающий ответ: масса самосвала БелАЗ-75320 с грузом достигает 500 т. Его длина почти 15 метров, ширина более 9 метров, высота свыше 7, а максимальная скорость чуть больше 60 км/ч.

Хорошая маневренность и плавность хода, поясняют представители предприятия, достигаются за счет оптимально подобранных геометрических параметров машины и рулевого управления. Подвеска со встроенным амортизатором обеспечивает поглощение ударных нагрузок, устойчивость от бокового крена, долговечность службы рамы.

Самосвалы этой грузоподъемности пользуются большим спросом в Северной и Южной Америке, Африке, Индонезии. В частности, заинтересованность в этой машине проявили компании из Чили, Перу. "Цель номер один - попасть на родину к нашим конкурентам в США, а также в Канаду и Мексику. Не останутся в стороне и Намибия, ЮАР. Словом, будущее этого самосвала многообещающее", - ни на секунду не сомневается Денис Яскевич.