В мире
08.06.2018 17:03
Текст: Юрий Сизов

Автопром РБ становится успешным конкурентом на мировом рынке самосвалов

То, что верные друзья познаются в беде, предстоит на себе испытать в ходе тестов на выносливость и критические нагрузки очередной новинке белорусского автопрома в карьерах и на трассах российской глубинки.  Управляющая компания "БелАЗ-Холдинг" сегодня презентовала самосвал БелАЗ-75320 грузоподъемностью 290 тонн, передает БЕЛТА.
Россия и Беларусь увеличили торговый оборот

Представитель коммерческого отдела предприятия Денис Яскевич пояснил, что "это первый образец, который должен пройти скоростные, тяговые, тормозные свойства. Сначала он будет поставлен в Россию для работы и дальнейшей обкатки. Это может занять полгода, а параллельно будут вестись переговоры о поставке на рынки дальнего зарубежья".

Как отметил заместитель главного конструктора Алексей Любецкий, новинка займет нишу между машинами грузоподъемностью 240 тонн и 360. В этом диапазоне самосвалы в РБ еще не выпускались. Теперь, с гордостью констатирует разработчик, "у нашего предприятия будет самая широкая линейка самосвалов в мире".

В новой машине, пояснил Любецкий, собран богатый опыт конструкторов, учтены максимальные требования к работе во всех регионах, где сегодня эксплуатируются БелАЗы. Внедрено много технических новинок. В раме, например, "применены литые элементы в местах большей нагрузки, что повысило надежность машины".
Белорусская таможня ускорила сроки оформления транзитных товаров

На палубу высотой около пяти метров ведет диагональная лестница, которая соответствует всем стандартам безопасности. На поверхности ее ступеней не поскользнешься, а поручни и ограждения эргономичные и травмобезопасные, заранее предупредили любопытных посетителей самосвала. Кстати, водительская кабина - двухместная, судя по всему, повышенной комфортности, оснащена объемным рулевым управлением. А на приборной панели бросается в глаза информационный жидкокристаллический дисплей. Большая площадь остекления кабины предоставляет прекрасный обзор дороги.

Сколько же может весить такой великан с двигателем мощностью около трех тысяч л.с., интересуется журналисты. И получают исчерпывающий ответ: масса самосвала БелАЗ-75320 с грузом достигает 500 т. Его длина почти 15 метров, ширина более 9 метров, высота свыше 7, а максимальная скорость чуть больше 60 км/ч.

Фото: БЕЛТА
Промышленный форум в Минске стал площадкой для союзных инноваций

Хорошая маневренность и плавность хода, поясняют представители предприятия, достигаются за счет оптимально подобранных геометрических параметров машины и рулевого управления. Подвеска со встроенным амортизатором обеспечивает поглощение ударных нагрузок, устойчивость от бокового крена, долговечность службы рамы.

Самосвалы этой грузоподъемности пользуются большим спросом в Северной и Южной Америке, Африке, Индонезии. В частности, заинтересованность в этой машине проявили компании из Чили, Перу. "Цель номер один - попасть на родину к нашим конкурентам в США, а также в Канаду и Мексику. Не останутся в стороне и Намибия, ЮАР. Словом, будущее этого самосвала многообещающее", - ни на секунду не сомневается Денис Яскевич.

Специальный проект rg.ru

© 1998-2017 ФГБУ «Редакция «Российской газеты»