Боевые машины "Терминатор-3" получат новые возможности

Российские конструкторы приступили к созданию третьего поколения боевых машин поддержки танков "Терминатор". Их разрабатывают с учетом боевого применения БМПТ в Сирии.

Новая бронетехника получит возможности уничтожать не только наземные, но и воздушные цели. Кроме того, произойдут изменения в эргономике и роботизации боевой машины, благодаря чему численность экипажа уменьшится.

"Например, заказанные военными машины имеют экипаж пять человек. Но уже появилась версия БМПТ, которой управляют всего три военнослужащих. Понятно, что при сохранении той же боевой эффективности мы достигаем этого за счет большей роботизации самой машины и ее вооружения", - заявил РИА Новости индустриальный директор кластера "Вооружение" корпорации "Ростех" Сергей Абрамов.

Обсуждается также улучшение тактико-технических характеристик и модернизация шасси. Скорее всего "Терминатор" поставят на колесную платформу. Новая машина сможет работать по всем типам целей: воздушным, наземным, живой силе противника.

Отметим, что после боев в Сирии российские военные заговорили о модернизации тяжелой огнеметной системы "Солнцепек". Новая машина, получившая название "Тосочка", будет представлена на международном форуме "Армия-2018". Ее главной особенностью станет колесное шасси, так как гусеничные машины малоподвижны и в условиях современной маневренной войны, тяжелую технику приходится постоянно перебрасывать к месту применения на трейлерах.