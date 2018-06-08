Буйная пассажирка заставила пилотов посадить самолет в Австралии

Летевший из Мельбурна в Перт лайнер австралийской компании Virgin Australia совершил экстренную посадку в аэропорту Аделаиды.

Примерно через час после взлета одна из пассажирок заявила, что плохо себя чувствует. Выкрикивая различные ругательства, она потребовала немедленно посадить лайнер, в противном случае угрожая убить окружающих ее людей.

Пилоты решили не рисковать. Лайнер немедленно начал снижение и приземлился в аэропорту Аделаиды, где женщину задержали полицейские. Представитель перевозчика подтвердил, что причиной незапланированной посадки стал "пассажир, который вел себя деструктивно".

В Перт самолет прибыл с многочасовым опозданием. Находившиеся на борту люди не пострадали. Какое наказание грозит буйной пассажирке, ТАСС не сообщает.