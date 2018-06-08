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07.06.2018 22:00
Рубрика: Происшествия

Деньги на выход

Бывшая фигурантка дела о коррупции требует вернуть ей многомиллионную взятку
Текст: Сергей Юрьев
Российская газета - Федеральный выпуск №7587 (124)
В Генеральной прокуратуре РФ принята к рассмотрению жалоба из разряда нечасто встречающихся в юридической практике. Адвокат Денис Никитенко требует от главного надзорного ведомства отменить постановление об отмене постановления о возбуждении уголовного дела. Для человека, не искушенного в правовых коллизиях, звучит несколько абсурдно. Да и сама история, ставшая поводом для такой жалобы, выглядит нетривиально.

История началась в октябре 2016 года, когда гражданин Владимир Евдокимов, занимавший должность исполнительного директора по обеспечению качества и надежности госкорпорации "Роскосмос", был задержан по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, предусмотренном ч. 4 ст. 159 УК РФ. Ему вменялось хищение на сумму более 200 млн рублей. По решению суда Евдокимов был помещен под стражу в СИЗО-5.

Дама, которая собственноручно подписывалась показаниями, в которых сознавалась, что знала - деньги пойдут на взятку, следом пишет заявление о хищении у нее этих денег

По данным следователей, занимавшихся этой историей, там Евдокимов вскоре познакомился с гражданином Дионисием Золотовым. Новый знакомец рассказал Евдокимову, что обладает обширными связями и может даже закрыть его уголовное дело. За определенное вознаграждение, разумеется. Евдокимов предложение принял.

И вскоре его супруга Валентина Ракитина, тоже, кстати, не последний человек в "Роскосмосе" - советник по страховой деятельности, - получила от мужа сообщение, что сидящий с ним в камере Дионисий Золотов устроит все так, что дело переквалифицируют на менее существенную статью, а потом и вовсе закроют за давностью.

Цена вопроса - 80 млн рублей. Деньги Валентина Ракитина передавала в два этапа адвокату Дионисия Золотова Александру Малофееву. Дальнейшее развитие событий было остановлено сотрудниками правоохранительных органов.

В ходе расследования были задержаны сотрудник ФСИН России, обвиняемый в том числе в получении взятки в размере 5 млн рублей, и адвокат Александр Малофеев. Судьба Владимира Евдокимова печальна: в марте 2017 года он был найден мертвым в СИЗО.

Что же касается Валентины Ракитиной, то она проходит по этому делу в качестве... потерпевшей. Дама обратилась к правоохранителям с заявлением, что она и ее покойный муж - жертвы мошенников. Что интересно - ей поверили. Даже несмотря на то, что в ходе следствия она не раз подтверждала: знала, для чего мужу нужны эти деньги.

Однако, постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Ракитиной, как журналистам рассказал ее адвокат, было отменено, а жалоба на отмену осталась без удовлетворения. Дама, которая собственноручно подписывалась под показаниями, в которых сознавалась, что заплатила 80 млн рублей, зная, что эти деньги пойдут на взятку, следом пишет заявление о хищении у нее этих денег, и вместо обвиняемой с перспективой получить 12 лет тюрьмы становится потерпевшей. И требует с фигуранта данного уголовного дела Александра Малофеева вернуть переданные ему 80 млн рублей обратно.

Все это и побудило адвоката Дениса Никитенко обратиться с жалобой в Генеральную прокуратуру с требованием возобновить уголовное дело в отношении Валентины Ракитиной. Остается надеяться на профессионализм и объективность сотрудников надзорного ведомства. А также на то, что с приходом в "Роскосмос" нового руководства подобные истории останутся достоянием недоброго прошлого.

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