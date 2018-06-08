Новости

ЦБ обсудит введение минимальных ставок по вкладам 12:54
Skoda вывела на тесты "заряженный" Kodiaq 12:52
Омский минстрой опроверг информацию о засыпанном метро 12:41
Погибшую после пластики девушку оперировали хирурги без спецподготовки 12:30
Уральцы поздравили хоккеиста Евгения Кузнецова с триумфом в НХЛ 12:13
В частной клинике Владикавказа умерла трехлетняя пациентка 12:05
"Ювентус" на ЧМ-2018 будет следить за Головиным 12:01
В Lexus рассказали, когда привезут в Россию новый седан ES 12:01
Китайский оркестр исполнил "Катюшу" перед встречей Путина и Си Цзиньпина 12:00
В России создадут роботизированные реактивные системы залпового огня 12:00
Пограничники Сахалина и Японии задержали "контрабандистов" 11:57
Видео: Голодный медвежонок, ругаясь, вырвал у сахалинца пакет с едой 11:55
Сборные России начнут выступление на Кубке мира по баскетболу 3х3 11:48
Банк "Открытие" планирует продать 20% акций 11:43
В Петербурге поставят самый высокий в Европе памятник коту 11:40
В Ингушетии в заблокированном силовиками доме обнаружена женщина 11:40
В Ингушетии спецназ уничтожил двух боевиков 11:27
В Димитровграде СК проверит смерть семилетнего ребенка-инвалида 11:25
В Анталье на отдыхе погиб российский турист 11:24
В екатеринбургском зоопарке родилось рекордное количество львят 11:18
На станции "Лужники" МЦК появился "светофор" для пассажиров 11:14
Нейросеть пермских ученых предсказала результаты ЧМ-2018 11:05
Роскомнадзор заблокирует доступ к сайтам с экзаменационными ответами 10:59
Александр Овечкин станет отцом 10:56
Члены конкурсной комиссии не пришли на выборы главы Ижевска 10:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Россиянам хотят добавить еще один выходной день
Россиянам хотят добавить еще один выходной день
Опрос: Назовите лучшую из инициатив мэра Сергея Собянина
Опрос: Назовите лучшую из инициатив мэра Сергея Собянина
13 июня в "РГ" пресс-конференция Валерия Гергиева и Мартина Энгстрёма
13 июня в "РГ" пресс-конференция Валерия Гергиева и Мартина Энгстрёма
08.06.2018 12:54
Рубрика: Экономика

ЦБ обсудит введение минимальных ставок по вкладам

Текст: Игорь Зубков

Банк России обсудит с рынком введение минимальных ставок по депозитам, так как ЦБ беспокоит возможность некоторых банков демпинговать и привлекать средства по заниженным ставкам. Об этом рассказала глава регулятора Эльвира Набиуллина на Международном финансовом конгрессе.

Речь идет о крупнейших банках (все они с государственным участием), которые в некоторых регионах фактически занимают монопольное положение. За прошлый год госбанки нарастили свою долю на рынке вкладов физлиц с 65,4 до 66,6 процента.

Фото: Depositphotos.com
Сбербанк снизит ставки по ипотеке

Сейчас регулирование Банка России касается только максимальных ставок по депозитам, оно введено для борьбы с банками-"пылесосами", преимущественно небольшими кредитными организациями.

Базовым путем повышения конкуренции на рынке депозитов Банк России видит во введении удаленной идентификации и создании на ее основе финансовых "магазинов на диване", которые откроют доступ клиентам в любом уголке страны к услугам всех банков. В полной мере эти новшества заработают с 2019 года.

Главное сегодня

СМИ: Трамп устал от "учительского" тона Мэй
Китайский оркестр исполнил "Катюшу" перед встречей Путина и Си Цзиньпина
Овечкин - первый российский капитан, завоевавший Кубок Стэнли
В Верховной Раде заявили о потере Киевом контроля над Одессой
Франция пригрозила подписать соглашение на саммите G7 без США