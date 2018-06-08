ЦБ обсудит введение минимальных ставок по вкладам

Банк России обсудит с рынком введение минимальных ставок по депозитам, так как ЦБ беспокоит возможность некоторых банков демпинговать и привлекать средства по заниженным ставкам. Об этом рассказала глава регулятора Эльвира Набиуллина на Международном финансовом конгрессе.

Речь идет о крупнейших банках (все они с государственным участием), которые в некоторых регионах фактически занимают монопольное положение. За прошлый год госбанки нарастили свою долю на рынке вкладов физлиц с 65,4 до 66,6 процента.

Сейчас регулирование Банка России касается только максимальных ставок по депозитам, оно введено для борьбы с банками-"пылесосами", преимущественно небольшими кредитными организациями.

Базовым путем повышения конкуренции на рынке депозитов Банк России видит во введении удаленной идентификации и создании на ее основе финансовых "магазинов на диване", которые откроют доступ клиентам в любом уголке страны к услугам всех банков. В полной мере эти новшества заработают с 2019 года.