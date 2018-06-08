Центробанк не обсуждает продажу пакета Сбербанка

Банк России не обсуждает продажу пакета Сбербанка, заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов. Он добавил, что в законе "есть четкая норма, которая это запрещает".

Заявление было сделано после того, как глава Сбербанка Герман Греф выступил с предложением приватизировать Сбербанк. По его словам, полученные деньги могли бы пойти на выполнение майского указа президента. Но глава ЦБ Эльвира Набиуллина не раз выступала против, объясняя это тем, что контроль государства обеспечивает банку доверие вкладчиков.

Напомним, что Сбербанк России - крупнейший коммерческий банк нашей страны, который предоставляет большое число самых различных финансовых услуг. Он лидирует как на рынке депозитов (порядка 46% вкладов), так и в сфере кредитования (38,7% частные лица и около 33% юрид. лица).

Основной акционер - это Центральный банк РФ. Доля главного регулятора в уставном капитале финансовой организации составляет 52,3%. Остальные акции могут быть доступны для приобретения всем желающим.

Сам Герман Греф не намерен дополнительно "укрупнять" руководимый им Сбербанк, покупая другие российские коммерческие банки.

"Я не хочу, чтобы при мне рождалась новая монополия. Мы никогда не замахивались на покупку никаких банков", - сказал Греф на пресс-конференции по итогам годового собрания акционеров банка.