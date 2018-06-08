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08.06.2018 22:22
Рубрика: Спорт

Армейцы в силе

ЦСКА победил "Зенит" и стал первым финалистом Единой лиги
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Столичный выпуск №7588 (125)
Московский "Финал четырех" Единой лиги на арене в Парке легенд начался в пятницу с матча действующего чемпиона ЦСКА против питерского "Зенита". "Красно-синие" одержали уверенную победу со счетом 84:67. Результат второго полуфинала "Химки" (Московская обл.) - УНИКС (Казань), стартовавшего в 21.00, стал известен уже после подписания этого номера "РГ".

Столичный клуб и баскетболисты в берегов Невы провели тягучую и нерезультативную первую четверть (14:10 в пользу ЦСКА). По мнению ветерана "красно-синих" Виталия Фридзона, это следствие общего волнения и привыкания к нейтральной для всех участников "Финала четырех" площадке.

Зато вторую десятиминутку армейцы начали с впечатляющего рывка - 12:0, и дальше продолжали наращивать свое преимущество, причем в какой-то момент еще до большого перерыва довели свой отрыв до 18 очков - 36:18. Великолепно провел первую половину матча испанский защитник ЦСКА Серхио Родригес. Он почти не промахивался как с ближней и средней дистанции, так и из-за дуги, откуда точные броски оцениваются в три балла. К указанному моменту максимального перевеса москвичей Родригес уже положил в командную копилку 21 (!) очко, забив все свои "трёхи".

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"Зенит" не без успеха попытался ответить тем же оружием - друг за другом издали поразили цель Марко Симонович и Демонте Харпер, однако всплеск активности питерской команды оказался недолгим. Под занавес третьей четверти победа ЦСКА вряд ли могла у кого-то вызвать сомнение - 58:35.

В итоговом протоколе встречи лучшие бомбардирские показатели у Родригеса (21 очко), который во второй половине пощадил "Зенит" и уже ничего не забрасывал. В составе питерцев отличился Харпер (16).

В субботу для участников "Финала четырех" свободный от игр день. В этот день пройдет закрытое заседание совета Единой лиги, где будут определены лауреаты сезона. Главным претендентом на титул MVP (самого ценного игрока), безусловно, является атакующий защитник БК "Химки" Алексей Швед.

Финал и матч за третье место состоятся 10 июня. Игра за бронзовые награды Единой лиги и параллельно чемпионата России назначена на 16.00. Сражение за титул начнется в 19.00.

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