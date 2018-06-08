Данные о клиентах банков сведут в один реестр

Банки обязаны не только проводить идентификацию клиента при принятии на обслуживание (собирать данные изо всех госреестров и так далее), но и периодически обновлять сведения о нем. Разные организации собирают примерно одну и ту же информацию об одном и том же клиенте, вкладывая большие ресурсы в комплаенс. Создание единой платформы позволит с меньшими издержками предупреждать банки о клиентах с "не очень хорошей историей", объяснила Скоробогатова. Идея возникла в Ассоциации ФинТех, которая под эгидой Банка России объединяет крупные банки. "До конца года мы определим, какие источники станут донорами для этой платформы и как она будет работать - правила, стандарты, безопасность и так далее", - сказала Скоробогатова на вопрос "РГ".
Также Банк России планирует создать реестр цифровых согласий на использование персональных данных, который должен стать центральным элементом цифрового профиля клиента. Цель - упорядочить использование данных о клиентах и позволить последним управлять этим процессом, в том числе отзывать согласия - сейчас, по словам Скоробогатовой, никто не помнит, "какое количество раз мы давали согласие, и не знает, актуальны ли они до сих пор", непонятно, кто и как использует данные, это создает большой риск для граждан. Здесь также еще предстоит определить перечень информационных систем, с которыми должен взаимодействовать реестр.
Это лишь малая часть технологических изменений, которые организует и отчасти инициирует Банк России. Фактически он перехватывает повестку по созданию экосистем у крупнейших банков. Комментируя журналистам спор с главой Сбербанка Германом Грефом (который накануне критиковал ЦБ за то, что тот создает конкуренцию банкам), председатель Банка России Эльвира Набиуллина объяснила, что регулятор не хочет допустить создания новых монополий с помощью финансовых технологий.
Речь в первую очередь идет о курируемых им проектах по внедрению удаленной идентификации, созданию финансовых "магазинов на диване", платформы быстрых платежей, - все это в полную силу заработает в следующем году и в перспективе может снизить рыночную силу крупнейших игроков.
В поисках дополнительных путей усиления конкуренции Банк России планирует обсудить с рынком введение минимальных ставок по депозитам: ЦБ беспокоит возможность демпинга и привлечения средств по заниженным ставкам крупнейшими банками (а все они с госучастием), рассказала Эльвира Набиуллина. За прошлый год госбанки нарастили свою долю на рынке вкладов физлиц с 65,4 до 66,6 процента, в некоторых регионах они занимают монопольное положение. Сейчас регулирование Банка России касается только максимальных ставок по депозитам, оно введено для борьбы с банками-"пылесосами", преимущественно небольшими кредитными организациями.
Кроме того, на территориях, где нет покрытия связью 3G и 4G, ЦБ планирует обеспечить доступ к финансовым онлайн-услугам через спутниковое вещание, пилотный проект начнется в этом году, рассказал руководитель Службы Банка России по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута.