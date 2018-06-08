Данные о клиентах банков сведут в один реестр

На российском финансовом рынке появится единая платформа по идентификации клиентов - реестр информации для обязательных в банковском секторе процедур KYC ("знай своего клиента"). Об этих планах рассказала первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова на Международном финансовом конгрессе.

Банки обязаны не только проводить идентификацию клиента при принятии на обслуживание (собирать данные изо всех госреестров и так далее), но и периодически обновлять сведения о нем. Разные организации собирают примерно одну и ту же информацию об одном и том же клиенте, вкладывая большие ресурсы в комплаенс. Создание единой платформы позволит с меньшими издержками предупреждать банки о клиентах с "не очень хорошей историей", объяснила Скоробогатова. Идея возникла в Ассоциации ФинТех, которая под эгидой Банка России объединяет крупные банки. "До конца года мы определим, какие источники станут донорами для этой платформы и как она будет работать - правила, стандарты, безопасность и так далее", - сказала Скоробогатова на вопрос "РГ".

На территориях, где нет интернета, ЦБ планирует обеспечить доступ к мобильным банкам через спутники

Также Банк России планирует создать реестр цифровых согласий на использование персональных данных, который должен стать центральным элементом цифрового профиля клиента. Цель - упорядочить использование данных о клиентах и позволить последним управлять этим процессом, в том числе отзывать согласия - сейчас, по словам Скоробогатовой, никто не помнит, "какое количество раз мы давали согласие, и не знает, актуальны ли они до сих пор", непонятно, кто и как использует данные, это создает большой риск для граждан. Здесь также еще предстоит определить перечень информационных систем, с которыми должен взаимодействовать реестр.

Это лишь малая часть технологических изменений, которые организует и отчасти инициирует Банк России. Фактически он перехватывает повестку по созданию экосистем у крупнейших банков. Комментируя журналистам спор с главой Сбербанка Германом Грефом (который накануне критиковал ЦБ за то, что тот создает конкуренцию банкам), председатель Банка России Эльвира Набиуллина объяснила, что регулятор не хочет допустить создания новых монополий с помощью финансовых технологий.

Речь в первую очередь идет о курируемых им проектах по внедрению удаленной идентификации, созданию финансовых "магазинов на диване", платформы быстрых платежей, - все это в полную силу заработает в следующем году и в перспективе может снизить рыночную силу крупнейших игроков.

В поисках дополнительных путей усиления конкуренции Банк России планирует обсудить с рынком введение минимальных ставок по депозитам: ЦБ беспокоит возможность демпинга и привлечения средств по заниженным ставкам крупнейшими банками (а все они с госучастием), рассказала Эльвира Набиуллина. За прошлый год госбанки нарастили свою долю на рынке вкладов физлиц с 65,4 до 66,6 процента, в некоторых регионах они занимают монопольное положение. Сейчас регулирование Банка России касается только максимальных ставок по депозитам, оно введено для борьбы с банками-"пылесосами", преимущественно небольшими кредитными организациями.

Кроме того, на территориях, где нет покрытия связью 3G и 4G, ЦБ планирует обеспечить доступ к финансовым онлайн-услугам через спутниковое вещание, пилотный проект начнется в этом году, рассказал руководитель Службы Банка России по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута.