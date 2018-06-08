Эксперты спрогнозировали максимальный рост доллара до осени

Новости

Овечкин признан самым ценным игроком плей-офф Кубка Стэнли-2018 06:40
На южные районы Японии обрушится тайфун "Маликси" 06:23
Франция пригрозила подписать соглашение на саммите G7 без США 06:02
МВФ выделит Аргентине 50 миллиардов долларов 05:25
На Колыме к поискам унесенного рекой ребенка подключили вертолет 05:11
Трамп сократит пребывание на саммите G7 из-за встречи с Ким Чен Ыном 05:08
В Канаде перед саммитом G7 началось шествие антиглобалистов 04:48
В Гватемале число жертв извержения вулкана приблизилось к 110 04:32
Буйная пассажирка заставила пилотов посадить самолет в Австралии 04:17
Совбез ООН ввел санкции против работорговцев в Ливии 03:59
СМИ: В КНДР элита пользуется американскими гаджетами 03:38
Премьер Словакии: Санкции против РФ вредят производству алюминия 03:18
В Саудовской Аравии полиция задержала семерых трансвеститов 02:54
Трамп обвинил Канаду и Францию в создании торговых барьеров 02:50
Президент Турции рассказал о планах отправить в космос астронавта 02:27
Спецназ из Австралии издевался над людьми в Афганистане 02:18
Австрия сообщила США о желании принять встречу Трампа и Путина 02:00
Разведку у российских границ вели 20 летательных аппаратов 01:41
Премьер Японии выразил желание лично встретиться с Ким Чен Ыном 01:39
Минобороны РФ подтвердило предстоящую встречу Герасимова с Данфордом 01:22
Facebook "по ошибке" обнародовал личную переписку 14 млн человек 01:18
Власти Италии заявили о готовности обсуждать статус Крыма 01:00
На месте взрыва в пригороде Багдада нашли еще 10 тел 00:47
NASA сообщило об обнаружении на Марсе возможных признаков жизни 00:36
В США нашли похищенное 7 лет назад письмо Колумба 00:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
Картой "Мир" можно будет оплатить проезд по гибкому тарифу и реализовать льготы
Картой "Мир" можно будет оплатить проезд по гибкому тарифу и реализовать льготы
13 июня в "РГ" пресс-конференция Валерия Гергиева и Мартина Энгстрёма
13 июня в "РГ" пресс-конференция Валерия Гергиева и Мартина Энгстрёма
08.06.2018 06:00
Рубрика: Экономика

Эксперты спрогнозировали максимальный рост доллара до осени

Текст: Георгий Панин
Владимир Рожанковский, эксперт Международного финансового центра, специально для "Российской газеты":

- Сегодня в начале дня, скорее всего, рубль будет торговаться в диапазоне 60,2-62,3 к доллару, а вечером возможно его ослабление до диапазона 62,7-63.

Фото: РИА Новости
Медведев поручил следить за стабилизацией цен на бензин

На внешних рынках доминирующим будет сложившийся технический коррекционный тренд в американском долларе, вызванный, на мой взгляд, слабоватой макростатистикой по США. Она снизила шансы на очередное повышение ключевой процентной ставки на приближающемся заседании Федрезерва США 12-13 июня.

Даже если ставка и будет повышена в соответствии со взятыми на себя ФРС обязательствами, риторика будет, скорее всего, гораздо мягче по сравнению с заседанием 1-2 мая. Впрочем, в течение торговой сессии 8 июня коррекция доллара может смениться консолидацией, которая уже наметилась по состоянию на вечер четверга.

В новостном плане я считаю крайне интересной комбинацию из макропубликаций по сальдо внешнеторговых балансов Германии и Китая. По иронии судьбы, в один день выходят важные данные по основным торговым конкурентам США на их внутреннем рынке. Особенно после публикации того же индикатора по Штатам в среду, пятничная макростатистика будет настолько на злобу дня, насколько это вообще возможно.

Если снижение дефицита торгового баланса США окажется лучше ожиданий сравнительно с сопоставимыми данными по Китаю и Германии, то доллар, при прочих равных, будет укрепляться. И наоборот.

Фото: depositphotos.com
Орешкин дал прогноз по рублю и нефти на 2018 год

Говоря о среднесрочном прогнозе, необходимо обратить внимание на процессы в нефти. Поскольку она, скорее всего, будет продолжать торговаться в прежнем коридоре, то драйверами динамики рубля должны выступить иные факторы.

На наш взгляд, в опубликованных недавно данных по скупке валюты российским Минфином определенно есть большая интрига. Ее ежедневный объем планируется на уровне 19 миллиардов рублей. Хотя это в полтора раза меньше, чем объем скупки биржевого рубля на пике его девальвации в 2015 году, сумма все же довольно значительная, чтобы валютные аналитики могли бы этот фактор проигнорировать.

Скупка валюты нужна, в первую очередь, для реструктуризации российских евробондов, номинированных в долларах, в аналогичные рублевые инструменты. Постоянное подкручивание гаек Минфином США в его стремлении расширить санкции против России чревато проблемами с доллар-деноминированными инструментами.

Мы полагаем, что инициатива по их конвертации в российские рублевые бумаги является стратегически правильной и логичной при сложившихся обстоятельствах. Но при условии, что подобные действия будут осуществляться по строго предписанному плану, а не исходя из текущей конъюнктуры рынка. Иначе это может нанести определенный урон рублю.

Что касается непосредственно ожиданий от пары доллар/рубль на следующей неделе, то надо заметить, что в текущей ситуации сложилось довольно прочное равновесие фундаментальных факторов, поэтому на курсообразование в большей мере будут влиять действия регуляторов по обе стороны океана. В этом смысле для России ключевым событием стало существенное подорожание нефти в последний месяц, которое несет в себе риски отложенной инфляции розничных цен.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Профицит бюджета в 2018 году может превысить триллион рублей

В подобной ситуации ЦБ РФ критически важно сохранить рубль крепким, чтобы не допустить "двойного удара" - со стороны бензиновой инфляции и со стороны удешевления рубля к доллару.

Поэтому в критической ситуации, которая может возникнуть, например, в связи с объявлением очередного раунда американских санкций, я полагаю, что ЦБ сможет достичь взаимопонимания с Минфином относительно направления части выкупленных валютных средств для поддержки рубля. Поэтому, как минимум до начала осени, мы не ожидаем падения рубля ниже 63 за доллар.

Что касается следующей короткой для россиян рабочей недели, то рубль будет при отсутствии непрогнозируемых факторов влияния вроде санкций малоподвижен. И сохранится в диапазоне 62,7-63 к доллару.

Главное сегодня

Австрия сообщила США о желании принять встречу Трампа и Путина
Минобороны РФ подтвердило предстоящую встречу Герасимова с Данфордом
Буйная пассажирка заставила пилотов посадить самолет в Австралии
Франция пригрозила подписать соглашение на саммите G7 без США
Президент Турции рассказал о планах отправить в космос астронавта