Эксперты спрогнозировали максимальный рост доллара до осени

Владимир Рожанковский, эксперт Международного финансового центра, специально для "Российской газеты":

- Сегодня в начале дня, скорее всего, рубль будет торговаться в диапазоне 60,2-62,3 к доллару, а вечером возможно его ослабление до диапазона 62,7-63.

На внешних рынках доминирующим будет сложившийся технический коррекционный тренд в американском долларе, вызванный, на мой взгляд, слабоватой макростатистикой по США. Она снизила шансы на очередное повышение ключевой процентной ставки на приближающемся заседании Федрезерва США 12-13 июня.

Даже если ставка и будет повышена в соответствии со взятыми на себя ФРС обязательствами, риторика будет, скорее всего, гораздо мягче по сравнению с заседанием 1-2 мая. Впрочем, в течение торговой сессии 8 июня коррекция доллара может смениться консолидацией, которая уже наметилась по состоянию на вечер четверга.

В новостном плане я считаю крайне интересной комбинацию из макропубликаций по сальдо внешнеторговых балансов Германии и Китая. По иронии судьбы, в один день выходят важные данные по основным торговым конкурентам США на их внутреннем рынке. Особенно после публикации того же индикатора по Штатам в среду, пятничная макростатистика будет настолько на злобу дня, насколько это вообще возможно.

Если снижение дефицита торгового баланса США окажется лучше ожиданий сравнительно с сопоставимыми данными по Китаю и Германии, то доллар, при прочих равных, будет укрепляться. И наоборот.

Говоря о среднесрочном прогнозе, необходимо обратить внимание на процессы в нефти. Поскольку она, скорее всего, будет продолжать торговаться в прежнем коридоре, то драйверами динамики рубля должны выступить иные факторы.

На наш взгляд, в опубликованных недавно данных по скупке валюты российским Минфином определенно есть большая интрига. Ее ежедневный объем планируется на уровне 19 миллиардов рублей. Хотя это в полтора раза меньше, чем объем скупки биржевого рубля на пике его девальвации в 2015 году, сумма все же довольно значительная, чтобы валютные аналитики могли бы этот фактор проигнорировать.

Скупка валюты нужна, в первую очередь, для реструктуризации российских евробондов, номинированных в долларах, в аналогичные рублевые инструменты. Постоянное подкручивание гаек Минфином США в его стремлении расширить санкции против России чревато проблемами с доллар-деноминированными инструментами.

Мы полагаем, что инициатива по их конвертации в российские рублевые бумаги является стратегически правильной и логичной при сложившихся обстоятельствах. Но при условии, что подобные действия будут осуществляться по строго предписанному плану, а не исходя из текущей конъюнктуры рынка. Иначе это может нанести определенный урон рублю.

Что касается непосредственно ожиданий от пары доллар/рубль на следующей неделе, то надо заметить, что в текущей ситуации сложилось довольно прочное равновесие фундаментальных факторов, поэтому на курсообразование в большей мере будут влиять действия регуляторов по обе стороны океана. В этом смысле для России ключевым событием стало существенное подорожание нефти в последний месяц, которое несет в себе риски отложенной инфляции розничных цен.

В подобной ситуации ЦБ РФ критически важно сохранить рубль крепким, чтобы не допустить "двойного удара" - со стороны бензиновой инфляции и со стороны удешевления рубля к доллару.

Поэтому в критической ситуации, которая может возникнуть, например, в связи с объявлением очередного раунда американских санкций, я полагаю, что ЦБ сможет достичь взаимопонимания с Минфином относительно направления части выкупленных валютных средств для поддержки рубля. Поэтому, как минимум до начала осени, мы не ожидаем падения рубля ниже 63 за доллар.

Что касается следующей короткой для россиян рабочей недели, то рубль будет при отсутствии непрогнозируемых факторов влияния вроде санкций малоподвижен. И сохранится в диапазоне 62,7-63 к доллару.