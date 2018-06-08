Фото: Самые "горячие" жены футболистов с ЧМ-2018

1) Джорджина Родригес - девушка лидера сборной Португалии и мадридского "Реала" Криштиану Роналду

Испанская модель с аргентинскими корнями, Родригес познакомилась с Роналду весной 2016 года на одной из закрытых вечеринок в Мадриде. В ноябре прошлого года Джорджина родила Криштиану дочь. Ее назвали Алана Мартина. Летом этого года Роналду с Родригес собираются сыграть свадьбу.

2) Антонелла Рокуццо - жена лидера аргентинской сборной и "Барселоны" Лионеля Месси

🇦🇷🇦🇷🇦🇷 Публикация от AntoRoccuzzo88 (@antoroccuzzo88) 29 Май 2018 в 6:46 PDT

Месси с Рокуццо знакомы с детства, когда они еще жили в Росарио. Но свадьбу они сыграли лишь летом прошлого года. Воспитывают троих сыновей - Тьяго, Матео и Чиро.

❤️ Публикация от AntoRoccuzzo88 (@antoroccuzzo88) 16 Июн 2017 в 9:10 PDT

3) Руби Мэй - девушка полузащитника сборной Англии и лондонского "Тоттенхэма" Деле Алли

‍♀️ Публикация от • Ruby Mae • (@rubymae3223) 6 Мар 2018 в 10:24 PST

Руби Мэй - известная на Туманном Альбионе модель, "специализируется" на рекламе нижнего белья и купальников. С Деле Алли они познакомились три года назад.

4) Инна Жиркова - жена полузащитника питерского "Зенита" и сборной России Юрия Жиркова

"Мисс Калининград", "Мисс Россия-2012", Инна Жиркова вышла замуж за Юрия в 2008 году. Воспитывают двоих сыновей Дмитрия и Даниила, а также дочку Милану.

5) Шакира - жена защитника сборной Испании и "Барселоны" Жерара Пике

Об отношениях Пике с известной на весь мир певицей заговорили в 2011 году. Спустя несколько месяцев Жерар и Шакира публично объявили: да, они вместе. При этом свадьбы пока так и не сыграли. Тем не менее, у парочки есть два сына - Милан и Саша.

Visitor on set! #MeEnamoréVideo Публикация от Shakira (@shakira) 5 Май 2017 в 8:27 PDT

6) Пилар Рубио - жена защитника испанской сборной и мадридского "Реала" Серхио Рамоса

Жена одного из лучших защитников современности - журналистка. Свадьбу Рамос и Пилар сыграли в 2012 году. Воспитывают троих сыновей - Серхио, Марко и Алехандро.

Hotel pic Публикация от Pilar Rubio (@pilarrubio_oficial) 2 Июн 2018 в 6:20 PDT

7) Бруна Маркениз - девушка лидера сборной Бразилии и "Пари Сен-Жермен" Неймара

Известная в Бразилии актриса театра и кино, а также фотомодель, Маркениз познакомилась с Неймаром около пяти лет назад. О свадьбе возлюбленных пока ничего не сообщается.

8) Джессика Стерлинг - жена вратаря сборной Колумбии и лондонского "Арсенала" Давида Оспины

Жена Оспины - модель Джессика Стерлинг. К слову, она двоюродная сестра звезды колумбийской сборной и "Баварии" Хамеса Родригеса. Оспина и Джессика воспитывают дочь Дульче-Марию и сына Максимилиано.

@pasarelastore1 👠👗💄👠 Публикация от Administradora D Empresas📝 (@jesysterling) 23 Фев 2016 в 10:26 PST

9) Эдурне - девушка голкипера сборной Испании и "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа

Эдурне - известная певица, представлявшая Испанию на "Евровидении" в 2015 году. С Де Хеа встречаются около восьми лет.

10) Изабель Гулар - жена голкипера сборной Германии и "Пари Сен-Жермен" Кевина Траппа

Изабель Гулар - бразильская супермодель. С Траппом встречается с лета 2016 года.