Фото: Самые "горячие" жены футболистов с ЧМ-2018
Кто вдохновляет на победы звезд предстоящего чемпионата мира в России? В центре нашего внимания - жены и девушки известных футболистов.
1) Джорджина Родригес - девушка лидера сборной Португалии и мадридского "Реала" Криштиану Роналду
Испанская модель с аргентинскими корнями, Родригес познакомилась с Роналду весной 2016 года на одной из закрытых вечеринок в Мадриде. В ноябре прошлого года Джорджина родила Криштиану дочь. Ее назвали Алана Мартина. Летом этого года Роналду с Родригес собираются сыграть свадьбу.
2) Антонелла Рокуццо - жена лидера аргентинской сборной и "Барселоны" Лионеля Месси
Месси с Рокуццо знакомы с детства, когда они еще жили в Росарио. Но свадьбу они сыграли лишь летом прошлого года. Воспитывают троих сыновей - Тьяго, Матео и Чиро.
3) Руби Мэй - девушка полузащитника сборной Англии и лондонского "Тоттенхэма" Деле Алли
Руби Мэй - известная на Туманном Альбионе модель, "специализируется" на рекламе нижнего белья и купальников. С Деле Алли они познакомились три года назад.
4) Инна Жиркова - жена полузащитника питерского "Зенита" и сборной России Юрия Жиркова
Берлинские каникулы позади . Сегодня ночью вернулась в Калининград. Мы с Настей в общей сложности проехали около 2 тыс км на машине . Много гуляли пешком по городу и благодаря моей подруге даже посетили много достопримечательных мест Берлина .Вчера мы выехали в 11 утра ,а домой зашла в час ночи ) конечно мы делали остановки по дороге )))) сама дорога прошла отлично ,а вот с границей чуть-чуть нам не повезло 🙈😄 @anastasiya_matola спасибо за путешествие 😜
"Мисс Калининград", "Мисс Россия-2012", Инна Жиркова вышла замуж за Юрия в 2008 году. Воспитывают двоих сыновей Дмитрия и Даниила, а также дочку Милану.
Я бесконечно верю в доброту,порядочность и искренность. И каждый раз убеждаюсь:такой дуры,как я,больше нет ! 😂😂😂😂. Ps: Хочу в отпуск 😩😂 увидела фото и вспомнила ,как же там хорошо )))) Впервые в мае с детьми полечу в Дубай ,признаюсь 🙈побаиваюсь жары , там в это время очень жарко . Кто был в мае? Пишите,как спасались 😂 какие крема лучше купить ? 📷(@mareta_photography)
5) Шакира - жена защитника сборной Испании и "Барселоны" Жерара Пике
Об отношениях Пике с известной на весь мир певицей заговорили в 2011 году. Спустя несколько месяцев Жерар и Шакира публично объявили: да, они вместе. При этом свадьбы пока так и не сыграли. Тем не менее, у парочки есть два сына - Милан и Саша.
6) Пилар Рубио - жена защитника испанской сборной и мадридского "Реала" Серхио Рамоса
Жена одного из лучших защитников современности - журналистка. Свадьбу Рамос и Пилар сыграли в 2012 году. Воспитывают троих сыновей - Серхио, Марко и Алехандро.
7) Бруна Маркениз - девушка лидера сборной Бразилии и "Пари Сен-Жермен" Неймара
Известная в Бразилии актриса театра и кино, а также фотомодель, Маркениз познакомилась с Неймаром около пяти лет назад. О свадьбе возлюбленных пока ничего не сообщается.
8) Джессика Стерлинг - жена вратаря сборной Колумбии и лондонского "Арсенала" Давида Оспины
Saliendo de entrenar!!! Sin maquillaje, sin filtros, que si blanca, que si bronceada, que los barros!!! que porque linda, que porque fea, que por que postiza , con todo respeto cada quien es libre de ser como quiere, lo único y verdaderamente importante es ser feliz como uno mismo se ve.. somos diferentes cada una! Gracias a Dios 🙏y solo las invito a preocuparnos por nosotras mismas porque es tan fácil criticar y estar tan pendientes de los demás? De como son? De como están?? A lo mejor somos el espejo de lo que muchas quisieran ser💆♀️feliz y bendecido inicio de semana
Жена Оспины - модель Джессика Стерлинг. К слову, она двоюродная сестра звезды колумбийской сборной и "Баварии" Хамеса Родригеса. Оспина и Джессика воспитывают дочь Дульче-Марию и сына Максимилиано.
9) Эдурне - девушка голкипера сборной Испании и "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа
Эдурне - известная певица, представлявшая Испанию на "Евровидении" в 2015 году. С Де Хеа встречаются около восьми лет.
10) Изабель Гулар - жена голкипера сборной Германии и "Пари Сен-Жермен" Кевина Траппа
Изабель Гулар - бразильская супермодель. С Траппом встречается с лета 2016 года.
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