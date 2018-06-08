Французский парламент запретил смартфоны в школах

Национальное собрание Франции, нижняя палата парламента, приняло в первом чтении закон, который с 1 сентября этого года коснется миллионов юных французов. Речь идет о документе, запрещающем использование мобильных телефонов и других электронных устройств в начальных и средних школах.

Такое предложение содержалось в предвыборной программе президента Эмманюэля Макрона, а с инициативой законопроекта при полной поддержке правительственной партии "Республика на марше" выступил нынешний министр народного образования Жан-Мишель Бланкер.

Действие закона распространяется не только на классные комнаты, но и на всю школьную территорию

Обосновывая этот демарш, министр сделал акцент на том, что отнюдь не против смартфонов как таковых. "Они, несомненно, являются наглядным воплощением технологического прогресса, - подчеркнул он. - Однако не должны монополизировать нашу жизнь. Ведь трудно найти свое место в мире технологий, если вы не умеете как следует читать, писать, считать, уважать других и работать в команде".

То, что всевозможные гаджеты, с которыми ребята не хотят расставаться ни на минуту, мешают учебному процессу, всем хорошо известно. Во Франции, как подсчитали статистики, около 40 процентов замечаний, выговоров и прочих санкций по отношению к ученикам вызвано как раз тем, что они на занятиях регулярно отвлекаются, общаясь с экранами своих "любимцев", хотя это и раньше не разрешалось соответствующими министерскими инструкциями.

Отныне такое положение получает силу закона, на который теперь всегда сможет ссылаться администрация учебных заведений. Причем его действие распространяется не только на классные комнаты, но и на всю школьную территорию, включая столовую, коридоры и двор, где дети проводят время между уроками. Кроме того, если раньше педагоги лишь напоминали ученикам перед началом занятий о том, что следует убрать смартфоны в портфели или рюкзаки, а, заметив нарушение, не имели права отобрать гаджет даже на время занятий, то отныне, по новому закону, им разрешено это делать.

Кстати, в ходе обсуждения законопроекта группа депутатов правительственного большинства внесла поправку, согласно которой преподаватели, находясь в школьных стенах, также должны будут выключать свои сотовые телефоны. Однако эту поправку отвергли по соображениям безопасности: не секрет, что террористическая угроза в стране по-прежнему велика.