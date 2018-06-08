Глава МЧС отменил запрет проверок малого и среднего бизнес

Глава МЧС России Евгений Зиничев отменил приказ министерства, запрещающий проверки противопожарного состояния субъектов среднего предпринимательства.

"До настоящего времени в МЧС России действовал приказ, который запрещал не только проверки малого и среднего бизнеса, но и содержал директиву для надзорных органов МЧС России "не включать в ежегодные планы проведения плановых проверок субъекты малого и среднего предпринимательства".

Глава МЧС отменил приказ министерства от 12 сентября 2016 года "О запрещении проверок малого и среднего предпринимательства", - сказал ТАСС представитель министерства.

Отныне сотрудники пожарного надзора могут включить в план проведения проверок на 2019 год объекты малого и среднего бизнеса по согласованию с прокуратурой.