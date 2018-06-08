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08.06.2018 11:45
Рубрика: Общество

Госдума рассмотрит законопроект об изучении нацязыков 19 июня

Текст: Галина Мисливская
Резонансный законопроект о добровольном изучении национальных языков в России может быть рассмотрен в первом чтении на заседании Госдумы 19 июня, сообщил глава комитета ГД по образованию и науке Вячеслав Никонов на расширенном заседании рабочей группы по этому вопросу.

"Комитет по образованию и науке готов рассмотреть проект 15 июня, чтобы вынести его на обсуждение в первом чтении на заседание Госдумы 19 июня", - цитирует депутата ТАСС. Никонов также сообщил, что помимо самого законопроекта, нижняя палата примет постановление, в котором будут прописаны поправки ко второму чтению, среди них - создание Фонда поддержки родных языков. Кроме того, после рассмотрения в первом чтении законопроект планируется отправить в регионы, чтобы у них была возможность ознакомиться с его доработанным вариантом и высказать свои предложения.

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Напомним, что этот законопроект был внесен в нижнюю палату в апреле этого года группой депутатов от всех фракций. Одним из поводов для его появления стали обращения родителей школьников из Татарстана, где русский и татарский языки являются государственными и преподаются в равном объеме для всех учащихся вне зависимости от национальности.

"Законопроектом предлагается уточнить, что преподавание и изучение государственных языков республик РФ осуществляется на добровольной основе не в ущерб преподаванию и изучению государственного языка РФ", - говорится в пояснительной записке. Там же указано, что право на изучение родного языка народов России реализуется в пределах возможностей системы образования и с учетом потребностей обучающихся и их родителей.

"Предлагаемые изменения позволят сохранить баланс реализации конституционного права граждан на свободный выбор языка воспитания и обучения, возможности изучения государственных языков республик, предусмотренного законодательством Российской Федерации, и избежать неоднозначной трактовки положений законодательства в правоприменительной практике", - считают авторы законопроекта.

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