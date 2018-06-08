Италия может наложить вето на продление антироссийских санкций

В конце июня на Совете ЕС Италия намерена рассмотреть возможность наложения вето на продление санкций против России. Об этом заявил 8 июня премьер-министр Италии Джузеппе Конте на полях саммита G7 в канадском городе Ла Мальбе.

"Мы являемся частью НАТО и совершенно не ставим под сомнение международную принадлежность Италии, но мы выступаем за диалог и очень внимательно относимся к тому, чтобы санкции не отразились на гражданском обществе России", - подчеркнул Конте.

На саммите глав стран ЕС, намеченном на 28-29 июня, может быть внесен вопрос о продлении санкций против России, введенных в 2014 году и с тех пор регулярно пролонгируемых. Если Италия воспользуется правом вето, то будет нарушен принцип единодушия, а он необходим для принятия решения о продлении ограничительных мер.

Также Конте заявил ранее 8 июня, что он поддерживает идею лидера США Дональда Трампа вернуть Россию в состав G7. Об этом итальянский премьер сообщил на своей странице в Twitter 8 июня.

"Я согласен с президентом Трампом, возвращение России - в интересах каждого", - написал он.

G7 (Большая семерка) - объединение группы экономически развитых стран, появившееся в 1976 году. В него входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. В 1997 году, после присоединения к этому формату России, объединение получило название G8, однако в марте 2014 года формат вновь был изменен на G7.