Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рассмотрел и одобрил нашумевшую законодательную инициативу: поправки в Уголовный кодекс РФ, которые вводят гибкую систему зачета времени, проведенного в СИЗО, в общий срок наказания.

Время в СИЗО и в колонии тянется по-разному. Фото: Виктор Васенин

Юридическое время в следственном изоляторе и колонии будет течь по-разному. Важно, что инициатива коснется не только тех, кому вскоре не посчастливится попасть за решетку, но и сотням тысяч уже осужденных. В отношении них также могут быть переведены стрелки на тюремных "таймерах", и сидеть большинству из них останется меньше. Скорость таких часов будет зависеть от режима наказания. Если суд направит осужденного в колонию общего режима, то день в СИЗО будет равен полутора дням в колонии. Если же гражданину приговором будет назначена колония-поселение, то день в СИЗО засчитают за два. Такая сложная таблица умножения нужна для справедливости. Ведь день в СИЗО и день в колонии - это совсем разные дни. "У нас условия содержания лиц, как осужденных после приговора суда, так и подследственных во время расследований, разные, - пояснил "РГ" председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. - Фактически сейчас в этом отношении у нас просто приравнивание всех ко всему".

Сегодня неважно, в СИЗО человек был или под домашним арестом, получил потом тюремный режим, колонию-поселение либо общий режим. Все идет в зачет одинаково. Хотя, по словам Павла Крашенинникова, очевидно, что везде разные условия для жизни, для здоровья и так далее.

Кроме того, законотворцы рассчитывают, что новый порядок также приведет к более взвешенному подходу при избрании подследственным такой меры пресечения, как взятие под стражу.

Напомним, что идея обсуждается уже больше десяти лет. А инициатива была внесена в Госдуму в июне 2008 года (после нескольких лет обсуждений). В первом чтении проект был принят в 2015 году. Сейчас готовится второе чтение.