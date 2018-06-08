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08.06.2018 12:01
Рубрика: Спорт

"Ювентус" на ЧМ-2018 будет следить за Головиным

Текст: Данила Жиляев
Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости
Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Очередной европейский клуб проявляет интерес к полузащитнику ЦСКА и сборной России Александру Головину. Во время чемпионата мира-2018 за ним будут наблюдать представители туринского "Ювентуса".

СМИ: Моуринью заинтересован в трансфере Головина в "МЮ"

Как сообщают итальянские СМИ, главный тренер "бьянконери" Массимилиано Аллегри предоставил руководству клуба список игроков, за которыми нужно будет следить во время предстоящего мирового первенства. В их числе оказался и Головин.

Ранее сообщалось, что Александр до начала следующего сезона может покинуть армейцев. СМИ говорили об интересе к нему со стороны "Челси" и "Монако", правда, официального предложения по трансферу футболиста так и не последовала. Тем не менее, и представители прессы, и эксперты уверены, что именно Головин из всех наших футболистов имеет наибольшие шансы в скором времени заиграть в Европе.

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