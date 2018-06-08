"Ювентус" на ЧМ-2018 будет следить за Головиным
Очередной европейский клуб проявляет интерес к полузащитнику ЦСКА и сборной России Александру Головину. Во время чемпионата мира-2018 за ним будут наблюдать представители туринского "Ювентуса".
Как сообщают итальянские СМИ, главный тренер "бьянконери" Массимилиано Аллегри предоставил руководству клуба список игроков, за которыми нужно будет следить во время предстоящего мирового первенства. В их числе оказался и Головин.
Ранее сообщалось, что Александр до начала следующего сезона может покинуть армейцев. СМИ говорили об интересе к нему со стороны "Челси" и "Монако", правда, официального предложения по трансферу футболиста так и не последовала. Тем не менее, и представители прессы, и эксперты уверены, что именно Головин из всех наших футболистов имеет наибольшие шансы в скором времени заиграть в Европе.
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