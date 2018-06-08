Избраны непостоянные члены СБ ООН на 2019-20 годы

Непостоянными членами Совета безопасности ООН на 2019-20 годы избраны Бельгия, Германия, Доминиканская Республика, Индонезия и ЮАР. С 1 января 2019 года они сменят Боливию, Казахстан, Нидерланды, Швецию и Эфиопию.

Выборы прошли путем тайного голосования в Генассамблее ООН. Для избрания каждой надо было набрать не менее двух третей от голосов стран-членов ООН, которых насчитывается 193.

Если четыре претендента - Бельгия, Германия, Доминиканская республика и ЮАР - не имели конкурентов, то между Индонезией и Мальдивами возникла конкуренция за кресло представителя Азиатско-Тихоокеанского региона. В итоге победила Индонезия, набрав 144 голоса, тогда как Мальдивы получили лишь 46 голосов.