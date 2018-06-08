Новые звездочки художественной гимнастики, 19-летние сестры-близняшки Дина и Арина Аверины в 2004 году смотрели Олимпиаду в Афинах по телевизору и представляли себя Алиной Кабаевой и Ириной Чащиной, пытаясь повторить их невероятные пируэты. Сейчас Аверины сами виртуозно владеют лентой и обручем, готовятся выйти на олимпийский ковер и вдохновляют своим примером юных поклонниц.

Удивительно похожие внешне, но такие разные по характеру и манере выступления гимнастки на своих дебютных чемпионатах Европы и мира 2017 года разделили все "золото" турниров между собой. На ЧЕ-2018, который только что прошел в испанской Гвадалахаре, девчонки снова оказались вне конкуренции. Арина выиграла многоборье - самый престижный вид программы, Дина стала второй.

И конечно, чемпионке снова пришлось отвечать на самый очевидный вопрос: "Каково соревноваться с сестрой, радуясь своей победе и соответственно поражению самого близкого человека?". Но обиды и ревность к успеху своей второй половинки остались в детстве. Тогда соперничество даже мотивировало, но сейчас важны поддержка и понимание.

- Мы не считаем друг друга конкурентками. Главное, чтобы первое место заняла спортсменка с фамилией Аверина, которая представляет Россию. Кто лучше сделает упражнение, тот и выиграет, - Дина и Арина за честную борьбу. - За победу сестры радуемся больше, чем за свою собственную. А если у одной что-то не получилось, другая должна не подвести.

Разбираемся, как две девчонки смогли из зала в Заволжье попасть в сборную России и стать лидерами мировой художественной гимнастики.

1 Целеустремленность и преданность делу

Дина и Арина родились в спортивной семье. Мама, а потом и старшая сестра Полина занимались художественной гимнастикой. Папа был футболистом. Так что на тренировки они шли не как на каторгу, а как на праздник, мечтая однажды побеждать на чемпионатах мира и Олимпийских играх.

Поэтому, когда у Арины был выбор пропустить чемпионат мира в Италии или выступать там с травмой, она сильно не раздумывала. А боль благодаря адреналину она даже не чувствовала.

В начале этого сезона на этапе Гран-при в Москве больно было уже Дине, поэтому, закончив упражнение с булавами, она даже расплакалась.

- Есть старые болячки, а тут еще и новые добавились. К тому же было тяжело выступать без Ариши, которая снялась из-за травмы. Все вместе накопилось, эмоции захлестнули - вот и расплакалась, - призналась Дина. - Но это та боль, которую можно вылечить за выходной. Я уже привыкла: отдохнем один-два дня, можно продолжать работать.

2 Ответственность и самодисциплина

Художественная гимнастика знает много примеров, когда красивые, талантливые спортсменки не смогли реализовать свой потенциал, потому что не могли держать себя в жестких рамках. Следить за весом - не просто прихоть главного тренера Ирины Винер, это необходимость. Вот свежий пример. Александра Солдатова пропустила чемпионат Европы в Гвадалахаре, потому что за неделю умудрилась поправиться на 5 кг. Кости не выдержали нагрузки при прыжках, и Саша сломала ногу. Однако личный тренер Авериных Вера Шаталина говорит, что вообще не знает проблем с девчонками.

- В этих детях сочетается много положительных качеств. Они знают слова "надо", "нельзя", "можно", - рассказывала Вера Шаталина еще в 2016 году. - Они сами следят за своей формой, я вообще даже не знаю, какой у них вес. Но единственное, что я заставляю их делать - это кушать. Потому что они очень строго к этому относятся, а это уже чрезмерная правильность.

3 Работоспособность и стремление к совершенству

Когда гимнастки готовятся к важному старту, то тренируются по два раза в день. Каждая тренировка длится по четыре часа. Остальное время занимают медицинские и восстановительные процедуры и сон. Ирина Винер создает все условия для работы - тренировки в "Новогорске", сборы в Хорватии, лучшие специалисты. Но требует при этом полной самоотдачи. Может даже мобильные телефоны у своих спортсменок забрать, чтобы накануне важного старта те соблюдали режим дня, а не сидели в соцсетях.

Техника всегда была сильной стороной Авериных. Поэтому их программы космической сложности вряд ли кому-то удастся повторить. Но просто выполнять элементы - это не для российских "художниц". Они должны показать образ. И этому девочкам пришлось учиться.

- Дина и Арина - герои, которые перевернули сами себя, - отметила Ирина Винер после чемпионата мира 2017 года. - Девочки были маленькими "технарями". Пришлось проделать огромную работу, чтобы вдохнуть жизнь и эмоции в их программы. Они сидели перед зеркалом и учились улыбаться, стрелять глазами, завораживать публику. Аверины честно трудились, и у них все получилось. Они стали великолепными актрисами.

Сами сестры всегда стремятся стать лучше.

- У нас есть огромное желание делать программы интереснее и сложнее, радовать зрителей красивыми и яркими выступлениями. Никогда нельзя останавливаться в развитии, если хочешь, чтобы вид спорта тоже не стоял на месте.

Сестры, удивительно похожие внешне, очень разные по характеру и манере выступлений. Поэтому их не так трудно отличить друг от друга, как кажется. Фото: Денис Тырин / ТАСС

Ракурс

Как отличить Дину и Арину

С одной стороны, девчонки очень связаны друг с другом. Арина чувствует, если близняшке плохо, значит, и у нее скоро что-то заболит. Или, наоборот, Дина смело выходит на ковер после успешного выступления сестры - это знак, что у нее тоже обязательно получится. Они все время проводят вместе - на тренировках, сборах, соревнованиях и на отдыхе. У них даже "Инстаграм" общий. Правда, в последнее время девчонки стали одеваться по-разному, чтобы показать свою индивидуальность. Хотя те, кто знает Дину и Арину хорошо, без проблем различают двух юных гимнасток. А вот судьи их до сих пор путают. Но девочки этим не пользуются.

У Дины на шее и на левой щеке родинки. Черты лица у нее более волевые. А у Арины более плавные и тонкие.

Дина на 1 см выше сестры (165 и 164 см).

Дина, которая на несколько минут старше сестры, - легкая в общении, веселая и улыбчивая. Арина более скромная, стеснительная, серьезная и закрытая. На фотографиях это заметно.

Дине лучше даются обруч и булавы, а Арине - мяч и лента.

Известные близнецы

Российские футболисты Алексей и Василий Березуцкие - многократные чемпионы страны в составе ЦСКА, а также бронзовые призеры чемпионата Европы-2008 в составе сборной России.

Голландские футболисты Франк и Рональд де Бур. В послужном списке Рональда - одна "бронза" чемпионата Европы-2000. Франк выиграл три "бронзы" ЧЕ (1992, 2000, 2004), а по окончании карьеры игрока стал тренером.

Шведские хоккеисты Хенрик и Даниэль Седин всю карьеру играли в одном звене в команде НХЛ "Ванкувер Кэнакс". Выиграли в составе сборной Швеции Олимпиаду-2006 и чемпионат мира-2013.

Американские теннисисты Майк и Боб Брайан - одни из сильнейших парных игроков,16-кратные победители турниров "Большого шлема" в мужском парном разряде, олимпийские чемпионы Лондона-2012.

Чешские теннисистки Каролина и Кристина Плишковы. Каролина более успешна. На ее счету 15 побед на турнирах WTA, у сестры - всего четыре.