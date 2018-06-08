Государственный визит совершил в Китай президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков. В Пекин - в преддверии саммита ШОС на высшем уровне - глава республики отправился по приглашению председателя КНР Си Цзинпиня. В ходе встреч и переговоров стороны подписали порядка десяти важных документов, касающихся двустороннего сотрудничества. Самым главным из них официальные источники называют совместную декларацию об установлении всестороннего стратегического партнерства.

- Это практически открывает новую страницу в истории отношений между Киргизстаном и Китаем, - утверждает завотделом внешней политики аппарата президента КР Данияр Сыдыков. - Наша сторона придает большое значение расширению и углублению двустороннего сотрудничества и партнерства.

По сути, Киргизия закрепляет уже существующий порядок вещей. В последние годы Китай направил значительные инвестиции в развитие местной энергетики и транспортной инфраструктуры, став одним из крупнейших кредиторов горной республики. На очереди - строительство транзитного газопровода, который пройдет по югу республики. В аппарате президента подчеркивают, что китайская сторона проведет трубу на глубине четырех метров и рекультивирует территории.

- Многие страны получают большую выгоду от транзита газа, - заявил Сыдыков. - Землю под строительство газопровода мы отдадим в пользование китайской компании, но она останется в собственности Киргизстана. Это мировая практика.

Киргизия и Китай, кроме того, готовы расширить территории посольств, чтобы разместить на них дома для дипломатов и их семей.

- Республика поступательно развивает сотрудничество с Китаем, - поясняет местный аналитик Константин Ларионов. - На сегодня заключено более 200 различных двухсторонних соглашений и договоренностей на разных уровнях. Сфера совместных экономических интересов достаточно широка и касается как развития инфраструктурных проектов и предприятий, так и импортно-экспортного товарооборота. Экономические возможности как республики, так и других стран региона сильно ограничены. Но, вместе с тем, Китай является наиболее значимым торговым партнером Киргизии. На его долю в импорте приходится 34,2 процента, что выше, чем у других стран, включая Россию и Казахстан.

После завершения государственного визита Сооронбай Жээнбеков останется в Китае еще на два дня - для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества в городе Циндао. На полях международного мероприятия он готовится провести двусторонние встречи с президентами Таджикистана Эмомали Рахмоном и Монголии Халтмаагийном Баттулгой, а также премьер-министром Индии Нарендра Моди. На саммите в Циндао к Киргизии перейдет председательство в ШОС на ближайший год. Следующая встреча глав государств Шанхайской организации пройдет на территории КР.

Справка "РГ"



Государственный визит - высший вид визита, проводимый с намерением обозначить высокий политический уровень достигнутых с иностранным государством двусторонних отношений. Он может осуществляться главой страны один раз за период непрерывного исполнения им властных полномочий.