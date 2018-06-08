На сайт RG.RU
Специальный проект
Обсудить

Киру Муратову кремировали в Одессе

Новость 08.06.2018, 17:32 | Текст: Олег Усков

Тело выдающегося советского, украинского режиссера, сценаристки и актрисы Киры Георгиевны Муратовой сегодня, в пятницу, кремировали в Одессе.

Об этом передает РИА Новости со ссылкой на Гильдию кинорежиссеров РФ.

"Сегодня Муратова была кремирована. По завещанию покойной, прощание состоялась в узком семейном кругу", - процитировано сообщение гильдии.

Кира Муратова родилась в 1934 году в румынской Бессарабии, ныне - Молдавия. Училась в МГУ и ВГИКе. Работала на Одесской киностудии и Ленфильме. Сняла такие картины, как "Короткие встречи", "Три истории", "Долгие проводы", "Астенический синдром" ("Серебряный медведь" Берлинале).

В фильмах Киры Георгиевны снимались Высоцкий, Табаков, Литвинова, Говорухин, Маковецкий.

Последняя работа режиссера, лента "Вечное возвращение", вышла в 2012 году.

Кира Муратова скончалась вечером 6 июня на 84-м году жизни.

Мы в соцсетях:
ВКонтакте
Facebook
Обсудить
#Россия
Фото: youtube.com
Трейлер: "Сибирь" - "русско-бандитский" фильм с Киану Ривзом 15:40
Сергей Шнуров высказался насчет истинной причины своего развода 07.06.2018
Исполнительницу "Лабутенов" "Ленинграда" пригласили на работу в цирк 07.06.2018
#Украина
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Умерла сценарист и режиссер Кира Муратова 07.06.2018
Фото: экс-участница "ВИА Гры" показала дочь "от фронтмена Rammstein" 25.05.2018
СМИ: Певица из "ВИА Гры" родила ребенка лидеру группы Rammstein 24.05.2018
#утраты
Фото: AP Photo/Charles Sykes
Умер последний актер-карлик из "Волшебника страны Оз" 07.06.2018
Умер актер из сериалов "Офис" и "Друзья" Хью Дэйн 05.06.2018
В Петербурге скончался Народный артист России Леонид Неведомский 04.06.2018

Читайте также

Обратно на сайт

Рубрики

RSS
© 1998-2018 ФГБУ "Редакция "Российской газеты"
Интернет-портал "Российской газеты" зарегистрирован в Роскомнадзоре 21.06.2012 г. Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 50379.