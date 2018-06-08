Киру Муратову кремировали в Одессе

Тело выдающегося советского, украинского режиссера, сценаристки и актрисы Киры Георгиевны Муратовой сегодня, в пятницу, кремировали в Одессе.

Об этом передает РИА Новости со ссылкой на Гильдию кинорежиссеров РФ.

"Сегодня Муратова была кремирована. По завещанию покойной, прощание состоялась в узком семейном кругу", - процитировано сообщение гильдии.

Кира Муратова родилась в 1934 году в румынской Бессарабии, ныне - Молдавия. Училась в МГУ и ВГИКе. Работала на Одесской киностудии и Ленфильме. Сняла такие картины, как "Короткие встречи", "Три истории", "Долгие проводы", "Астенический синдром" ("Серебряный медведь" Берлинале).

В фильмах Киры Георгиевны снимались Высоцкий, Табаков, Литвинова, Говорухин, Маковецкий.

Последняя работа режиссера, лента "Вечное возвращение", вышла в 2012 году.

Кира Муратова скончалась вечером 6 июня на 84-м году жизни.