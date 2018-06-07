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Умерла сценарист и режиссер Кира Муратова

Новость 07.06.2018, 00:15 | Текст: Козьма Лоханкин

На 84-м году жизни скончалась известная кинорежиссер и сценарист Кира Муратова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

О ее смерти также оповестил в своем Facebook украинский телепродюсер Юрий Минзянов, написавший следующее: "Ушла Кира... с ней целая эпоха... помню, как еще студентом ВГИКа плакал на "Долгих проводах"... Какие-то черные дни настали , кругом смерть...смерть...".

Кира Муратова родилась в 1934 году в румынской Бессарабии (ныне - Молдавия). Муж - сценарист и режиссер Александр Муратов.

Училась в МГУ и ВГИКе. Работала на Одесской киностудии и Ленфильме. Сняла ряд известных лент, включая "Короткие встречи", "Три истории", "Долгие проводы", "Перемена участи", "Астенический синдром" (за который получила "Серебряного медведя" Берлинале).

В картинах Муратовой снимались Владимир Высоцкий, Олег Табаков, Рената Литвинова, Иван Охлобыстин, Сергей Маковецкий, Станислав Говорухин и другие.

В 2012-м вышел ее последний фильм - "Вечное возвращение", после чего она заявила об уходе из кино.

В прошлом году сообщалось о принятии Муратовой в состав Американской киноакадемии.

Причина смерти пока неизвестна.

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