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Рубрика: Власть

Спортсменам усилят защиту

Комиссии ассоциации юристов займутся проблемами образования и спорта
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск №7588 (125)
Ассоциация юристов России начинает серьезную модернизацию работы своих комиссий. Их число будет увеличено, и они подключатся к решению самых актуальных правовых проблем.

Сейчас заканчивается сбор предложений, на какие направления требуется сконцентрировать лучшие юридические силы страны. Пока в списке 24 комиссии. Но каждый член Ассоциации может до 15 июня направить свои мысли-предложения на этот счет на электронный адрес ассоциации: pravo@alrf.ru или на страницы социальных сетей "ВКонтакте", Facebook.

Фото: depositphotos.com
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Например, комиссия по правовой информации и информатизации займется подготовкой предложений по развитию цифрового права. Сегодня это актуальная тема. А меры по защите наших спортсменов будет разрабатывать комиссия по спортивному праву. Одно из важных направлений, которым занимается АЮР, это юридическое образование.

За последние 5-7 лет удалось сократить количество так называемых учебных заведений, которые выдавали соответствующие дипломы. Если раньше было почти 1300 вузов, то сейчас осталось менее 600. Теперь происходит аттестация не вузов, а самих юридических образовательных программ (бакалавриата, магистратуры, аспирантуры). АЮР выступила учредителем соответствующего центра, который занимается именно аккредитацией программ юридического образования.

"Согласно подготовленному проекту положения, комиссии будут являться постоянным рабочим органом Ассоциации юристов России и создаваться правлением организации, - сказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Комиссии создаются для решения задач ассоциации в определенных сферах юридической деятельности и выполняют экспертные, аналитические, консультационные и другие функции в соответствии с предметом своей деятельности. АЮР - это единственная федеральная общественная организация, которая объединяет юристов всех специальностей. Основная задача - на нашей площадке обсуждать инициативы и решения принципиально важных правовых проблем, которые есть в каждой отрасли".

В этом году лучшие правовые проекты ассоциации в регионах могут получить гранты до 300 тысяч рублей

После модернизации работа комиссий должна стать более эффективной. Также внедряются дополнительные стимулы для региональных отделений. Вводится система рейтингования, и десять лучших региональных отделений получат материальную поддержку. Предполагается, что разработанная система позволит привлечь региональные отделения к широкому участию в проектах юридической и просветительской направленности.

Предусматривается поддержка и конкретных проектов: АЮР продолжает прием заявок на гранты. В этом году грантовый фонд увеличен до 2,4 миллиона рублей. Три лучших проекта получат по 300 тысяч рублей. Еще 10 проектов удостоятся грантов в размере 150 тысяч рублей каждый. Гранты помогут в том числе открыть новые пункты бесплатной правовой помощи гражданам.

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