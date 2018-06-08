Королеве Великобритании удалили катаракту

Королева Великобритании Елизавета II успешно перенесла операцию по удалению катаракты, об этом 8 июня сообщил представитель Букингемского дворца.

"Подтверждаю, что королева в прошлом месяце успешно перенесла небольшую запланированную процедуру по лечению катаракты", - говорится в заявлении.

Ее Величество даже не стала отменять в связи с операцией ни одного из запланированных мероприятий. Единственным признаком, который указывает на недавно перенесенную процедуру, стало то, что королева начала появляться на публике в темных очках - их рекомендуют носить после удаления катаракты.

Операция была проведена в частной больнице имени короля Эдварда VII в Лондоне.

Елизавета II с 2016 года является самым долгоправящим монархом из ныне здравствующих. Ее Величеству сейчас 92 года, из них 65 лет она пребывает на троне.