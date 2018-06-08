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Крупный оператор запустил бесплатный и безлимитный мобильный интернет

08.06.2018,  
18:23
Текст: Антон Благовещенский
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Работающий на рынке США оператор сотовой связи Sprint предлагает бесплатный и безлимитный доступ к мобильному интернету в течение 2018 года обладателям всем ноутбуков, работающим на базе нового ARM-процессора производства компании Qualcomm.

Акционное предложение разработано при совместном участии двух компаний. В будущем Qualcomm намеревается заключить соглашения о предоставлении бесплатного мобильного интернет-доступа с операторами стран Европы, а также Китая.

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Ранее Qualcomm анонсировал выход процессора Snapdragon 850, поддерживающего технологию Always Connected и предназначенного для ноутбуков (а не для карманных устройств). Специальная система оптимизации энергоэффективности позволит ноутбукам постоянно быть на связи - они будут подключены или к LTE, или к Wi-Fi.

Благодаря Snapdragon 850 ноутбуки на его базе получат более длительное время автономной работы, а также возможность передачи данных в сотовых сетях на скорости свыше гигабита в секунду. Кроме того, они будут поддерживать технологию быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 4+.

Выпуском "интернет-ноутбуков" на базе новых процессоров займутся Asus, HP и Lenovo.

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