Кузнецов - третий россиянин, ставший лучшим бомбардиром плей-офф НХЛ

Форвард "Вашингтона" Евгений Кузнецов стал всего лишь третьим российским хоккеистом, сумевшим набрать больше всех очков в отдельно взятом плей-офф Национальной хоккейной лиги.

До сих пор это удавалось сделать лишь нападающему "Детройта" Сергею Федорову в 1995 году и центфорварду Евгению Малкину в 2009 и 2017 годах.

Кроме того, Кузнецов стал только третьим россиянином, преодолевшим отметку в 30 очков в плей-офф. До него это удавалось лишь Павлу Буре (31 очков в плей-офф-1994) и уже упомянутому Малкину (36 очков в плей-офф-2009). У Кузнецова 32 (12+20) очка в 24 матчах Кубка Стэнли-2018. Начиная с 1997 года Евгений оказался всего лишь пятым игроком в НХЛ, пересекшим в плей-офф 30-очковый рубеж.