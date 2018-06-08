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08.06.2018 21:07
Рубрика: В мире

Латвийская полиция проверила Раймонда Паулса на лояльность к алкоголю

Текст: Юрий Сизов
Когда маршруты в винные погреба Vecrigi или приятное застолье с фужером, скажем, черного рижского бальзама для триумфатора музыкальной культуры Латвии, благодаря ангелу-хранителю, уже полвека назад превратились в "дела давно минувших дней", жезл полицейского на многолюдной латвийской трассе особого напряжения вызывать не обязан.

Единственный дискомфорт - ограничение по времени, ведь впереди у маэстро Раймонда Паулса в тот июньский день предстоял аншлаговый концерт на открытии музыкального сезона в Юрмале.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
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Увы, признаюсь, что свидетелем прямого диалога легенды эстрады ушедшей эпохи с бдительным стражем дорожного движения автору быть не пришлось, хотя и полагаю, что в "шагреневой коже" лысеющей Балтии слишком мало осталось узнаваемых кумиров с таким неподражаемым выражением оптимизма и горечи "в одном флаконе" на лице.

Вышедший в тот вечер под овации зала Раймонд Волдемарович таиться от публики не стал. И честно поведал, как нелегок оказался его путь на сцену в Дзинтари. Флегматично живописал, как по дороге из Балтэзерса, где маэстро привык вместе с семьей проводить каждое лето, его остановил дорожный полицейский и потребовал пройти тест… на алкоголь. Об этом сообщил информационный портал vesti.lv.

"Я счел это знаком к тому, что пора прекращать концертную деятельность, - признался музыкант под оглушительный смех зала. - Впрочем, раз уж так, я все же выступлю, наверное, и на закрытии сезона "Дзинтари", - успокоил Паулс ошеломленную публику.

Вот, собственно, и вся короткая немузыкальная реприза. Наградят ли бдительного постового по случаю столетней независимости государства за верность присяге или пожурят за интеллектуальную близорукость и отсутствие здравого смысла, местная пресса пока утаивает.

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А мне вспоминается реплика самого маэстро по поводу его отношения к хмельным застольям. В компании, когда приходилось в прежние времена наблюдать "героя дорожного инцидента", он с удовольствием поднимал исключительно бокал любимого сока. А порой, в кругу близких друзей, признавался в годы своей парламентской карьеры, что завидует людям, которые, как говорится, имеют тормоза. "Если бы я их имел, то с удовольствием выпивал, а иногда даже бы напивался. Тем более, иной раз такого наслушаешься в сейме - невольно возникает желание напиться".

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